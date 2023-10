'Carlos Fernando Galán puede ganar en Bogotá en primera vuelta': Juan Fernando Cristo

El exministro y dirigente del partido En Marcha Juan Fernando Cristo aseguró en entrevista con EL TIEMPO que Carlos Fernando Galán puede ganar en la primera vuelta de la alcaldía de Bogotá, el próximo 29 de octubre.



"Como van las cosas, creo que en estos 10 días se puede consolidar Carlos Fernando por encima del 40 por ciento, lo cual sería un mensaje importante de respaldo a la propuesta de Galán en Bogotá", dijo, a propósito de que su colectividad respalda esta candidatura.



Además, afirmó que hay buenas opciones de su partido en las principales ciudades del país y considera que "tienen buenas opciones de ganar".

Hace unas semanas se oficializó su llegada a la campaña de Carlos Fernando Galán. ¿Qué viene para esta recta final?



Estamos convencidos que en la actual coyuntura que viven el país y Bogotá, Carlos Fernando Galán, sin duda alguna, es la mejor opción para unir, convocar, en la solución de los graves problemas de Bogotá que siguen sin resolverse. Vamos muy bien, la campaña va bien. Creo que la lista al Concejo del Nuevo Liberalismo y En Marcha va a elegir seis, siete concejales como mínimo. Estamos muy optimistas con respecto a la lista y en cuanto a la candidatura de Galán creo que no ha dejado de crecer desde que se lanzó. Creo que va a seguir creciendo y es muy posible que los bogotanos nos ahorremos una segunda vuelta. Como van las cosas, en estos 10 días se puede consolidar Carlos Fernando por encima del 40 por ciento, lo cual sería un mensaje importante de respaldo a la propuesta de Galán en Bogotá.



Usted ha dicho que Bogotá es una ciudad liberal, pero en el imaginario colectivo se piensa que es una ciudad más de centro-izquierda, más rebelde... ¿por qué cree que Bogotá es liberal y necesita un hombre como Carlos Fernando?



Bogotá, históricamente, cuando existía el bipartidismo, siempre fue una ciudad liberal. Hoy, enterrado el bipartidismo, sigue siendo una ciudad rebelde, de pensamiento liberal. Por eso ha elegido distintos gobiernos de izquierda en los últimos años. Es una ciudad que defiende libertades y derechos. Aquí ganó el plebiscito por la paz de manera contundente y creo que Carlos Fernando Galán representa ese pensamiento liberal más allá de la vieja estructura de partido. Y, de alguna manera, la unión de En Marcha y el Nuevo Liberalismo en Bogotá lo que envió fue el significado de la rebeldía, de nuevos partidos que de nuevos partidos que defienden el pensamiento liberal frente al viejo liberalismo.



¿Cómo está la movida de En Marcha en las otras ciudades?



Vamos muy bien. Estamos muy optimistas, creemos que En Marcha, dentro de los partidos que debutan el 29 de octubre, va a ser un partido que va a mostrar un éxito notable en todo el país, en ciudades capitales, intermedias. Las apuestas más importantes son con candidaturas propias.

¿Cómo cuales?



Estamos apostándole a la alcaldía de Cartagena con Dumek Turbay, quien también es respaldado allá por el Nuevo Liberalismo; la alcaldía de Valledupar con Cristian José Moreno; la alcaldía de Popayán con Nicolás Toro; la gobernación del Valle del Cauca estamos dando la pelea para habilitar a Tulio Gómez, creo que si se resuelven los temas jurídicos él va a ser gobernador del Valle; la gobernación de Sucre con Mario Fernández. También les apostamos a las alcaldías de Soacha, Palmira Buenaventura, Pereira. Y en Gobernaciones apostamos en coalición con Alfredo Varela en Atlántico, con Carlos Amaya en Boyacá, con César Zorro en Casanare. También hay apuestas grandes en las alcaldías de Popayán. Hay muy buenas opciones de En Marcha en muchas partes.

¿Cómo cree que les va a ir?



Estamos muy optimistas en que vamos a ganar varias alcaldías de ciudades capitales, varias gobernaciones y un número importante de concejales y diputados de todo el país.



¿Por qué cree que en la coyuntura actual En Marcha y otros partidos de centro son necesarios? ¿Cuál es la necesidad de 'voltear' al liberalismo?



Pero hacia el pensamiento liberal, no hacia la vieja estructura del partido. La gente quiere opciones nuevas, estamos ofreciendo espacios a nuevos liderazgos en toda Colombia. La parte que más me ha motivado en esta campaña y que me tiene entusiasmado, además de las posibilidades, es que hay mucha candidata, candidato a concejos y alcaldías de municipios pequeños que no encontraban espacios para ejercer su liderazgo en los viejos partidos tradicionales y que aquí en En Marcha los han encontrado. Y creo que hay un fenómeno de la búsqueda de las nuevas opciones también alejadas de opciones radicales de izquierda o de derecha. Creo que la gente está buscando esos nuevos liderazgos más convocantes, de unión, que de división y polarización.

Hace unos meses hablamos y usted dijo que al Pacto Histórico le iba a ir mal. A menos de dos semanas de la elección, ¿todavía lo cree?



Ahora lo veo peor. Creo que el Pacto va a tener un mal resultado fundamentalmente porque nunca se organizaron, no presentaron opciones y candidaturas nuevas, interesantes en casi ninguna parte del país. Y, obviamente, también el desgaste del Gobierno. Esos son los tres factores que van a llevar a que el 29 el Gobierno y el Pacto Histórico tengan una derrota grande. No veo en ninguna de las capitales del país, de lo que he recorrido, que haya posibilidad para algún candidato del Pacto Histórico de ganar.



En las últimas semanas renunciaron Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín y Carlos Caicedo a la gobernación del Magdalena para hacer campaña. ¿Qué opina de esas 'jugadita'?



No me gusta. La verdad, me parece que es una burla al elector. Creo que se está abriendo una puerta muy peligrosa en el país. Cuando se trata de salir a hacer política dos o tres semanas y dejar abandonado el cargo, creo que es una burla al elector.



MATEO GARCÍA

