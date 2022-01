"Alcaldesa, deje de participar en política y gobierne que está dejando tirada a Bogotá", le dijo este viernes Carlos Fernando Galán a la alcaldesa de Bogotá Claudia López, después de que ella lo criticara en redes sociales por haber dejado "tirada" su curul del Concejo de Bogotá.



"Exconcejal porque además de dejar tirado el Senado también dejó tirada la curul del Concejo de Bogotá y el supuesto acuerdo fundamental para el POT que ofreció sabiendo que renunciaría para concentrarse en su fami empresa electoral. Ahí está reflejado su nivel", escribió la mandataria de la capital en respuesta a un trino en el que Galán criticaba a Claudia por decir que los indígenas deberían estar en sus resguardos.



De este modo, el ahora candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, escribió en su cuenta de Twitter "recibo sus críticas y asumo el costo de mis renuncias, que en su momento expliqué, pero la invito a dejar su doble rasero. Es más, si quiere hacer política, tal vez sea mejor que renuncie".



También acuso a López de estar "violando sistemáticamente la ley" y dijo que ella tenía un "doble rasero" ya que, según él, en el partido Alianza Verde también hay integrantes que han renunciado para aspirar a otros cargos.



Finalmente, dijo que va a denunciarla si sigue participando en política en vez de gobernar. "La alcaldesa debe estar al frente de las riendas de Bogotá y no metida en campaña política", concluyó.



Esta no es la primera vez que le reclaman a la alcaldesa Claudia López por supuestamente estar interviniendo en política. De hecho, Hollman Ibáñez, abogado litigante, interpuso una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría por "su por su participación en política, pidiendo, además, la suspensión del cargo".



Esto después de que López publicara en su cuenta oficial de Twitter varias pullas hacia el Centro Democrático.



“El uribismo va solo hasta primera vuelta. ¿De verdad nos creen así de tontos? Jajaja. ¿Alguien cree que solo Óscar Iván Zuluaga es el de Álvaro Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”, escribió en uno de los trinos, para luego publicar otro.



“Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Álvaro Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019”, agregó López en la red social en la que la siguen cerca de tres millones de personas.



Por su parte, Carlos Fernando Galán ya se había pronunciado acerca de la supuesta incidencia de la mandataria en política. “Alcaldesa, ese trino que usted puso hoy es una clara, abierta y descarada participación en política. Eso es violar la ley”, escribió después de los trinos de la alcaldesa en contra del uribismo.



No caiga en eso, alcaldesa, y no viole la ley. Su partido, la Alianza Verde, hace parte de la coalición Centro Esperanza en la lista al Senado que tiene. Esa coalición no puede permitir que ni sus candidatos, ni quienes han sido elegidos por los partidos que pertenecen a ella, violen la ley. No dañe esta campaña y no se convierta en lo que usted misma ha denunciado. No viole la ley”, agregó Galán.



