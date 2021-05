Carlos F. Galán lanza reto para que políticos pidan perdón por errores

En medio de la difícil situación social que atraviesa el país por hechos de violencia, disturbios y polarización, el concejal de Bogotá y excandidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó una reflexión y un reto para que los políticos acepten errores o "culpas", que han llevado que el país esté atravesando la situación actual.



(Puede leer: Petro: ‘Duque prolonga el paro para su beneficio’)

En medio de su reflexión Galán aseguró que siente "una negación muy fuerte de la tragedia que vive el país, en particular de quienes hemos estado del lado fuerte, de la institucionalidad, del poder (...) Estamos preocupados por los 22 millones de pobres, como si todo hubiera surgido en el último año. Hace un año ya había 19 millones de pobres y eso era tan grande como para no haberlo visto”.



El político mencionó como ejemplos municipios como Tasajera, Siloé, Agua Blanca, Buenaventura, y otros, donde es necesario que el Estado les dé soluciones profundas.



Tras ello, el concejal propuso el reto de 'mea culpa' (mi culpa).



(Además: Colombia dio giro y aceptó visita inmediata de la CIDH)



“Un perdón, una aceptación de que nosotros, los políticos, los empresarios y todos aquellos que de alguna forma hemos determinado el rumbo del país, fallamos. Debemos, hoy, entregar, además de escuchar, más cosas que proponer y, sobre todo, cambiar”, puntualizó.



El político se refirió a su caso personal, pues advierte que, a pesar de ser una víctima de la violencia, ha tenido muchas posibilidades, contrario a otras personas.



“Desde que mataron a mi papá (Luis Carlos Galán), hace 31 años, he luchado con el imaginario de que soy un delfín, de que tengo privilegios y he hecho énfasis en que soy una víctima. Pero soy una víctima que ha tenido privilegios, una víctima a la que el Estado y la sociedad colombiana le han respondido. Yo he tenido la posibilidad de educarme, de poder viajar al exterior, de aprender otra lengua, de tener trabajo y una cantidad de privilegios que evidentemente la inmensa mayoría en este país no tiene”.



(No se quede sin leer: Encuesta: vea cómo va la intención de voto para el 2022)

Mea culpa. Soy parte de la clase política que no ha logrado un país suficiente para todos. Pido perdón e invito a otros políticos, empresarios y líderes a reconocer sus fallas y darle al país la oportunidad de un diálogo honesto. Tenemos que cambiar #ElRetoDelMeaCulpa pic.twitter.com/yMlXiszLY6 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 27, 2021

El concejal recordó el caso de un niño que fue víctima de la violencia.



“Un niño que llore, grite desconsolado al ver cómo matan a su madre en Tierra Alta Córdoba, a ese niño qué hizo el estado por él, en qué le ayudó, cómo le respondió; eso es algo muy distinto a lo que me pasó a mí (...) eso evidencia que en Colombia hay víctimas de primer nivel, víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase, si yo no soy capaz de entender eso es lo que me ha beneficiado no tengo razón de ser en la política”, aseguró.



De este modo invitó a que otros políticos y empresarios se sumen a este reto. "Mea culpa. Soy parte de la clase política que no ha logrado un país suficiente para todos. Pido perdón e invito a otros políticos, empresarios y líderes a reconocer sus fallas y darle al país la oportunidad de un diálogo honesto. Tenemos que cambiar", trinó.



(Le sugerimos: Centro Democrático arremete contra Gustavo Bolívar)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET