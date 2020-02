Carlos Fernando Galán defiende a Petro tras polémica con Luis C. Vélez

Este domingo, en medio de la tendencia que se viraliza en redes sociales con la etiqueta #YoNOApoyoACarlosAntonioVélez, el presidente del Concejo, y quien ocupó el segundo lugar en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que se ha visto como un espaldarazo al senador Gustavo Petro, luego del rifirrafe que se dio en los últimos días con el periodista Carlos Antonio Vélez y su hijo, Luis Carlos Vélez.

"En el pasado critiqué a Petro por haber pertenecido a la guerrilla. Si bien nada justifica apelar a la violencia, ni en esa época, me equivoqué. Sí, Petro fue del M19, pero se desmovilizó e hizo parte de proceso de paz. Diferencias políticas hoy no deben llevar a desconocer eso", escribió Galán en redes sociales.



El trino, que ha causado reacciones a favor y en contra, fue publicado luego de la polémica que comenzó por un comentario que hizo el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez un programa de la emisora Antena2, de RCN Radio.

“¿No les da vergüenza que un país que tiene la peor nota de la OCDE se vaya a paro cuando deberíamos estar todos berracos porque ellos no les enseñan lo suficiente a nuestros hijos? ¡Querían un puente en febrero!”, dijo Vélez al aire.



Tras ello afirmó que las marchas de maestros fueron organizadas por el senador de la oposición: “Todo bajo la égida del ‘señor de las bolsas’ como diría ‘Petronio’, que es de los pocos que anda por ahí por la calle después de haber hecho parte de un grupo terrorista que quemó el Palacio de Justicia con los magistrados adentro. Todavía hay gente que lo sigue. ¡Qué horror!”.



Por estas declaraciones, Gustavo Petro anunció que tomaría acciones judiciales contra de Carlos Antonio Vélez "por los delitos de injuria y calumnia". "Nunca he querido pasar las discusiones con periodistas a la justicia, pero esta vez iniciaré todas las acciones penal y civil disponibles para demandar al señor Carlos Antonio Vélez y a RCN por sus calumnias contra mí expresadas con el poder de los micrófonos esta mañana", escribió Petro.



Pero el asunto no quedó allí. Ante este anuncio, el periodista Luis Carlos Vélez, hijo de Carlos Antonio Vélez, salió en defensa de su padre. Escribió varios trinos.



En el primer tweet, Luis Carlos Vélez escribió: "#YoApoyoACarlosAntonioVelez hasta el último de mis días". Minutos más tarde, en otro tweet, el director de la FM le envió un mensaje a Gustavo Petro: "Pues Gustavo nos vas a tener que demandar a todos los que creemos que eres tóxico para nuestro país".



La respuesta del senador de la oposición no tardó en llegar. Petro, citando el tweet de Vélez, escribió que "cuando un director de medio (sic) se expresa así, es porque ya no es periodista sino propagandista".

El periodista y director de la FM se pronunció al respecto minutos después. "Ser blanco de los ataques de Gustavo es otra medalla que llevo; Chávez hacía lo mismo cuando apenas comenzaba mi carrera en @CNN. No tengo nada que esconder, tampoco recibo dinero en bolsas ni fui guerrillero".

Cuando un director de medio se expresa así , es porque ya no es periodista sino propagandista.



Aunque Carlos Fernando Galán, quien renunció al partido Cambio Radical en 2018 y presentó su candidatura a la elecciones a la Alcaldía de Bogotá con el movimiento independiente Bogotá para la Gente, está en una orilla ideológica opuesta al senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en esta ocasión le da un espaldarazo.



Sin embargo, esta es una de las pocas veces que esto ha ocurrido, pues han sido más las críticas entre ambas partes, que los mensajes de apoyo.



Por ejemplo, en octubre de 2019, el senador escribió en su Twitter: "Carlos Fernando Galán a diferencia de Juan Manuel no ha sabido ubicarse bien politacamente en la ultima década, se ha rodeado de delincuentes. Oneida, las mafias políticas locales, en Cambio radical, y ahora, los asesores peñalosistas que van presos".



Otro de los encontrones se dio en 2018, en plena campaña presidencial, cuando el entonces candidato a la presidencia utilizó en una publicidad una referencia al padre de Carlos Fernando, Luis Carlos Galán.

En respuesta, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán rechazó el uso del nombre de su padre en la campaña de Petro.



El congresista publicó un video de un discurso de Luis Carlos Galán que, según él, muestra las diferencias con Petro: "Cambios en el marco institucional y nunca apelar a violencia".

