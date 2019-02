'No hay un departamento que pueda declararse libre de deudas en salud'

A propósito de la Cumbre de Gobernadores, que se realiza este viernes en San Agustín (Huila), donde los mandatarios regionales discutirán con el presidente Iván Duque sobre la crisis y los desafíos que existe en este sector, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, habló con EL TIEMPO sobre la situación del sistema en las regiones.

Para Camargo no hay un departamento que esté libre de crisis o deudas, pero hay algunos que viven una peor situación, como Antioquia, Valle, Santander y Bolívar. Por ello los gobernadores plantearán al presidente Duque iniciativas que ayuden a mitigar el impacto, como incluir en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya la supresión del mecanismo de recobros ‘No POS’.



Aunque el director dice que es un panorama lleno de desafíos, el Gobierno ha “demostrado seriedad en la búsqueda de salidas viables a la crisis del sector”.



¿Cuál es el panorama de la salud en los departamentos?



Es un panorama lleno de desafíos. Hay que buscar caminos que fortalezcan las finanzas departamentales y municipales que deben asumir cargas financieras que no pueden sostener y, al mismo tiempo, buscar mecanismos que permitan la atención de todos los pacientes sin afectar la estabilidad financiera de los hospitales. La salud requiere un permanente ejercicio de malabarismo en los cuales no se afecte la vida de los ciudadanos, pero tampoco se quiebren los hospitales o los territorios.

¿En cuáles departamentos se vive una crisis mayor?



No hay un departamento que pueda declararse libre de deudas o no padezca la incertidumbre sobre el futuro del sistema. Con relación a la deuda acumulada de servicios ‘No POS’, los más afectados son Antioquia, Valle, Santander, Bolívar. Sin embargo, hay 16 hospitales departamentales de mayor complejidad que no tienen claro su futuro.



Hay problemas graves en los servicios hospitalarios de los departamentos de Chocó, San Andrés, La Guajira, Tumaco y el área del pacifico de Nariño y en Buenaventura, entre otros. Es importante en este sentido mencionar el esfuerzo del Gobierno Nacional y departamental para que muchos de esos hospitales reabran sus puertas y sigan garantizando, en medio de las dificultades, el derecho a la salud de las poblaciones más vulnerables.

¿Qué medidas toman los departamentos para mitigar la crisis?



Los gobernadores están haciendo grandes esfuerzos financieros para mantener el servicio a la altura de las necesidades del ciudadano. Los departamentos incrementaron en un 14 por ciento la cofinanciación que aportan, con sus rentas propias, al régimen subsidiado. Han fortalecido, además, los proceso de transparencia, para erradicar las prácticas corruptas, y estan apoyando la estructuración de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales de Estado (ESE).



Contamos con el apoyo del Gobierno en este tema y estoy seguro que lo vamos a obtener porque conocemos el compromiso del presidente Duque con la salud de los colombianos.



¿El Gobierno Nacional ha hecho lo suficiente para reducir la crisis?



El Gobierno Nacional ha demostrado seriedad en la búsqueda de salidas viables a la crisis del sector. Ha destinado, por ejemplo, 32,3 billones de pesos del presupuesto general de la nación para este año, lo que representa un crecimiento interanual del 28 por ciento, el más alto de los últimos años. Ha regulado, tambien, los precios de 902 nuevos medicamentos y actualizado el precio de 238 presentaciones comerciales. Con esas decisiones el sistema ha ahorrado cerca de 360 mil millones de pesos. Estamos avanzando y vamos a avanzar más.



¿Qué le piden al presidente Iván Duque?



Hemos propuesto que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo la supresión del mecanismo de recobros ‘No POS’, y estamos liderando que se apoye un plan de saneamiento y pago de la deuda ya acumulada, con fuentes de financiación y reglas claras. Esta estrategia se ha denominado el ‘Acuerdo de Punto Final’.



¿Cuáles son sus pronósticos para este año? Mejorará o se agravará la crisis?



Sin dejar a un lado la realidad sobre las dificultades del sistema, somos muy optimistas con lo que habría de venir para la salud del país en los años siguientes, sobre la base de las acciones que hemos propuesto desde la Federación y que se integran a los lineamientos de política formulados por el Gobierno Nacional, y que esperamos se incorporen dentro del proyecto de ley del nuevo plan nacional de desarrollo.

Nuestras expectativas están centradas en poner en marcha las acciones necesarias para resolver, de una vez por todas, el gasto desbordado y la enorme deuda acumulada por los llamados servicios de salud ‘No PBS’ (Plan de Beneficios en Salud) tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo.



¿El impacto de la ley de financiamiento es favorable en este campo?



Durante su trámite contribuimos a evitar un incremento generalizado del IVA de licores, que habría impedido el consumo de productos de los que se derivan recursos para la salud. En el caso de la cerveza, la modificación del IVA como impuesto plurifásico ha generado mucha expectativa en cuanto al impacto que puede tener en los precios y en el consumo, ya que esta es una de las rentas que también financian el sistema de salud.



