El gobernador que salió del país porque asegura que lo iban a asesinar

Como pocas veces había ocurrido recientemente, un gobernador abandonó el país tras revelarse posibles amenazas en su contra. Se trata de Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, cuyo caso pasó en pocas horas de ser un asunto de seguridad y judicial al terreno político.



Según la denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación este 25 de agosto, conocida por este diario, la fuente que alertó al gobernador del Magdalena sobre el supuesto plan para asesinarlo es Ríchard Maok Riaño Botina, el llamado ‘hackerfiscalía’, exfuncionario del CTI hoy exiliado en Canadá y quien fue condenado por la Corte Suprema por filtrar información de reserva, además de ser conocido por pedir donaciones a cambio de hacer supuestas investigaciones.



El relato de la denuncia indica que el 14 de agosto, en una conversación vía celular, Riaño le informó a Caicedo de un plan en cabeza del ‘clan del Golfo’ y “orquestado por la ultraderecha” para atentar contra él.



Esta información, que –de acuerdo con lo dicho por la Gobernación del Magdalena– fue trasladada de inmediato al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y a los comandantes de la Policía en el Magdalena, fue analizada en una reunión el 17 de agosto. Caicedo, dos días después, el 19 de agosto, partió junto con su familia.



Por esto llamó la atención del Gobierno que solo el miércoles 25 de agosto se puso una denuncia formal ante la Fiscalía, cuando ya se conoció el asunto internacionalmente.



Paralelamente a estos hechos, según reveló el ministro del Interior, Daniel Palacios, el pasado 17 de agosto el gobernador Caicedo expidió el decreto 254, por medio del cual se autorizó el disfrute de unos días de vacaciones entre el 19 y el 26 de agosto, es decir, el lapso que ha permanecido el mandatario fuera del país.



No obstante, el ministro Palacios declaró: “Hemos tomado y tomaremos todas las medidas para protegerlo”, y agregó que el gobernador Caicedo tiene “el más robusto” esquema de protección de todos los mandatarios seccionales en el país.

Caicedo, por su parte, contó que espera estar en escenarios internacionales para ampliar sus denuncias. De hecho, cuando este diario intentó hablar con el gobernante seccional para conocer más detalles, personas cercanas a él indicaron que no podía atender el requerimiento debido a que se encontraba en una reunión.



Según información del Ministerio del Interior, el gobernador solicitó permiso para asistir a una serie de eventos en París y Bruselas, del 27 de agosto al 1.º de septiembre.



No obstante, Caicedo ha pedido cuestionar “al jefe de Estado o sus ministros por no activar un dispositivo de seguridad adecuado” que le “otorgue garantías para gobernar y dejar de bloquear al departamento, (lo) que se convierte, como en el pasado, en un silencioso guiño que saben entender paramilitares y la narcopolítica”.



Caicedo se ha convertido en una fuerte voz de oposición en el Caribe desde que fue elegido alcalde de Santa Marta para el periodo 2012-2015, cargo que su movimiento político (Fuerza Ciudadana) ha mantenido desde entonces y con el que llegó a la Gobernación del Magdalena en 2019. Comenzó a ser reconocido como una figura nacional luego de ser precandidato en la campaña presidencial del 2018, en la que perdió la consulta con Gustavo Petro.



Pero las denuncias del gobernador han pasado del terreno judicial al político.

En redes sociales, Caicedo, ha asegurado que “el uribismo expresado en sus clanes políticos narcoparamilitares ha tratado de liquidarme moral y judicialmente con sus órganos de control, me han detenido injustamente, hecho todo tipo de montajes y campañas difamatorias; ninguna les ha funcionado. Ahora planean asesinarme”.

Ante esto, el ministro Palacios dijo que “este gobierno, en general, y el presidente Duque, en particular, no discriminan por razones políticas a ningún mandatario”, y agregó: “Creo que el gobernador está mezclando dos cosas distintas: su gestión y la seguridad”.



El paso siguiente fue la carta firmada por 22 congresistas de izquierda en la que le piden al presidente Duque “develar el complot urdido contra el gobernador Caicedo (...) y garantizar las máximas condiciones favorables para el retorno al país y el regreso del gobernador”.



Según el analista y politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez, involucrar asuntos políticos tras estas amenazas “en nada ayuda a Caicedo”.



“No se pueden desestimar las denuncias, pero las afirmaciones de tipo político enrarecen el ambiente en plena época pre-electoral”, expresó Sánchez.



