Carlos Caicedo responde a columna de Néstor Humberto Martínez

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, respondió a una columna publicada en este diario el pasado 3 de octubre por el exfiscal Néstor Humberto Martínez.



El mandatario asegura que Martínez, desconociendo las últimas encuestas que lo sitúan como “el gobernador mejor valorado en el país”, señala que “soy un ejemplo de la frustración, pues califica como 'controvertida' mi gestión como rector (universidad del Magdalena), como Alcalde “enfrentado a múltiples investigaciones” y como Gobernador “soy responsable de todos los males del departamento”.



Y en ese sentido, Caicedo plantea que “con el fin de equilibrar la visión partidista” Martínez, militante de Cambio Radical, partido dirigido en ese departamento por el clan Cotes, “repitió una vez más los tradicionales ataques, que lanzan contra mi los que han saqueado el Magdalena, volviendo a la Gobernación su caja menor”.



“Como rector, levantamos una Universidad que estaba arruinada, saneando finanzas, construyendo un nuevo campus, triplicamos oferta de carreras y el número de estudiantes”, recordó el mandatario.



Y enfatizó que, como alcalde, el cambio y la transformación de la ciudad fue visible al punto de que los ciudadanos han votado tres mandatos consecutivos de Fuerza Ciudadana (el movimiento que él en su momento organizó).



Señaló que, como gobernador, las cifras heredadas, aunque limitan las posibilidades de progreso, potenciadas ahora por la pandemia covid y “la pandemia de los clanes duquistas”, las asumieron como un desafío y pasó a enumerar iniciativas que se adelantan en el Magdalena. Esto, “a pesar del bloqueo al que nos tiene sometido el Gobierno Nacional por no ser uno de sus incondicionales”.

“En informalidad laboral la incidencia es de 86,1 por ciento, y en el sector rural ese porcentaje es del 91,9 por ciento. La segunda variable más crítica del IPM es la que mide el bajo logro educativo (53,9 por ciento) de la población escolar, peor que la media nacional del 48.2 por ciento, y analfabetismo del 9,11 por ciento. Según el DANE, el 59,8 por ciento de la población, más de 800 mil personas, viven en pobreza monetaria, y el 24,3 por ciento en pobreza extrema”, destacó Caicedo.



De acuerdo con él, en menos de dos años de mandato, Magdalena no solo ha sido uno de los departamentos con menos incidencia de la pandemia y donde menos ha caído la economía, sino que en salud ha sido noticia internacional por el impulso a la salud pública gracias al programa ‘Médico en tu Casa’.



“En Magdalena, se han dejado de robar los Programas de Alimentación Escolar y se ha multiplicado el aporte nutricional infantil”, dijo.



Igualmente destacó que en tiempo récord se le ha llevado agua al pueblo, mercados populares, educación superior gratuita y ofertas sociales. "Con las Ferias de la Equidad, rescatamos los hospitales del cartel de la salud y realizamos dotación de ambulancias, equipos UCI y dotación a la red pública hospitalaria. Quizás, por eso, la última encuesta de Cifras y Conceptos nos ubica como el gobernador mejor valorado por la ciudadanía en Colombia", aseguró.



“Cuando Martínez fue fiscal buscó cuajar una acusación en mi contra. Paramilitares confesaron ante Justicia y Paz que recibieron dinero de abogados contratados por los clanes amigos políticos de Martínez”, denunció.

“Por montajes judiciales de los clanes políticos amigos de Martínez, en 2006 fui detenido de modo ilegal por orden del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán. Estuve detenido injustamente por 4 años y 8 meses debido a la persecución orquestada por el entonces gobernador Trino Luna, confeso y condenado por vínculo con los paramilitares de las AUC durante el gobierno de Álvaro Uribe. De este proceso finalmente fui absuelto por el tribunal superior de Bogotá”, contó.



Aseguró que no ha sido fácil lograr lo que se ha conseguido, pues utilizando a sus diputados, “los clanes duquistas, bloquean; sin siquiera discutir los proyectos de educación, salud, deporte, estímulos tributarios y agua potable, entre muchos otros”.



“Son los mismos diputados que en su momento aprobaron recursos a administraciones que están acusadas por detrimentos de $285 mil millones, que han generado 65 denuncias, en defensa de los recursos públicos y el buen Gobierno”, agregó.



“Las componendas para acallarnos no cesan, pero el compromiso es superior a la intimidación. El equipo del cambio seguirá trabajando para vencer la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades de los jóvenes, la sed de nuestro pueblo, la politización de la salud, la falta de calidad de la educación y a un gobierno nacional que trata de asfixiarnos por no ser sumisos… Ya cesará la horrible noche”, concluyó.

