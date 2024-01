La demanda que busca sacar a Carlos Amaya de la gobernación de Boyacá

Esta semana llegó a la Sección Quinta del Consejo de Estado una demanda que busca sacar a Carlos Amaya de la gobernación de Boyacá. Supuestamente, de acuerdo con el demandante, Miguel Alberto Vergara –cercano a Amaya-, el ahora gobernador incurrió en doble militancia en medio de la campaña electoral.



En la demanda se expone que el ganador por el aval de la Alianza Verde y con el apoyo de los partidos En Marcha, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente y Dignidad y Compromiso habría apoyado a un candidato al concejo que no tenía el aval de ninguno de estos partidos.



La situación en cuestión es por un video en el que Carlos Amaya pidió a sus votantes en Cómbita (Boyacá) para que también apoyaran al aspirante al concejo Óscar Julián Correa.



“Un saludo muy especial para los habitantes del hermoso municipio de Cómbita de Santa Bárbara y queremos invitarlos a votar por Oscar un líder campesino que quiere lo mejor para Cómbita, porque para esta tierra bendita los días mejores están por venir”, dijo el ahora gobernador en el video.



El problema, de acuerdo con el demandante, es que el candidato no era de la Alianza Verde o de los otros partidos, sino que tuvo el aval del Partido de la U. Específicamente “fue inscrito como candidato al concejo municipal de Cómbita por el Partido de la Unidad en el renglón No.2”, dice la demanda.



“La conducta se concreta en el respaldo del demandado a un candidato al Concejo Municipal del municipio de Cómbita inscrito por un partido diferente al Partido Alianza Verde e incluso de aquellos que conformaron la Coalición denominada Boyacá Grande, por la cual se inscribió el señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez, más aun considerando que el Partido Alianza Verde inscribió lista al Concejo Municipal por voto preferente conformada por 11 candidatos, razón por la que no se justifica que el candidato a la Gobernación haya apoyado a un candidato de otro partido”, dice el demandante.



Ante dicha argumentación, Vergara pide que suspenda de forma cautelar la credencial de Carlos Amaya. Asimismo, que se declare la nulidad del acto administrativo que declaró como ganador a Amaya por “haber incurrido en doble militancia”.



Sin embargo, desde el entorno cercano al gobernador Amaya señalaron que tienen las pruebas suficientes para desestimar lo expresado en la demanda. Asimismo, apuntaron a que no es solo una, sino que hay cinco recursos que buscan sacar al ganador del 29 de octubre de su cargo como máxima autoridad departamental de Boyacá.