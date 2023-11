En su último libro, Juan Manuel Santos habla de la batalla contra la pobreza

El expresidente Juan Manuel Santos lanza hoy en Bogotá su más reciente libro, titulado La batalla contra la pobreza-Colombia: un caso de liderazgo. Lo hará en la asamblea general de Anif, donde conversará con Mauricio Santa María, presidente saliente de organización. La publicación cuenta la experiencia del gobierno Santos en la implementación del Índice de Pobreza Multidimensional, repasando experiencias, aprendizajes y anécdotas de un proceso que le permitió al país alcanzar avances sin precedentes en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.



EL TIEMPO publica un aparte.

¿Cómo llegar con la oferta social del Estado a los más pobres de los pobres, a los que viven en veredas remotas o en comunas en las montañas que rodean las grandes urbes, a los que todavía no tienen acceso a internet y a la información de los medios? Este es uno de los grandes retos de cualquier gobierno, mucho más en un país como Colombia, en el que en 2009 se tenía el 14,4 % de población en pobreza extrema.

Juan Manuel Santos. Foto: JuanJo Martín. EFE

Durante mi gobierno, este porcentaje bajó a la mitad –7,2– para el año 2018. En total, unos 3,6 millones de colombianos superaron la pobreza extrema en la década que va del 2008 al 2018. Fue un logro espectacular, pero no duradero. Infortunadamente, la pandemia de la covid-19 y una política social que no tuvo la contundencia suficiente para aplacar sus efectos, hizo que se retrocediera a niveles de pobreza ya superados. En el 2020, el porcentaje de colombianos en la pobreza extrema escaló al 13,6 %.

El desafío de la pobreza extrema continúa siendo prioritario. Por eso vale la pena analizar con más detalle una estrategia dirigida a los más pobres de los pobres: Red Unidos.



En 2011, al crear el sector administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, se incluyó dentro de dicho sector una agencia nacida de lo que antes era la Consejería Presidencial para la Prosperidad Social: la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe). A la Anspe se le dio la responsabilidad de coordinar la acción gubernamental para sacar a cientos de miles de familias de esa condición. A esta agencia se le asignó el manejo de la Red Unidos, una estrategia basada en la Red Juntos, que se había creado en 2007.



La Red Unidos coordina los esfuerzos de las diversas entidades del Estado con responsabilidades sociales, para llegar al mayor número de familias en condición de pobreza extrema –aquellas que tienen los puntajes más bajos en el Sisbén– o desplazadas de sus territorios por el conflicto interno armado. No se entregan ayudas ni en dinero ni en especie. Lo que se hace es evaluar las condiciones de las familias más pobres, asesorarlas sobre la forma de mejorar dichas condiciones y acompañarlas en su ruta de salida de la pobreza extrema. La meta de la Red Unidos era acompañar a un millón y medio de familias en todo el país. Al final de mi gobierno se llegó a cerca de un millón cien mil. Pero ocurrió algo más importante todavía: 365.000 familias acompañadas por esta estrategia salieron de la pobreza extrema.

Juan Manuel Santos en Asobancaria. Foto: Asobancaria

¿Cómo se realizó este acompañamiento? A través de un conjunto de hombres y mujeres, los cogestores sociales, que recorren el país hasta los lugares más recónditos para encontrar a estas familias, conocerlas, determinar sus necesidades y asesorarlas en su proceso de acceso a la oferta social del Estado. Yo llamaba a estos cogestores sociales “mi ejército social”, porque eso eran: más de diez mil funcionarios comprometidos con su trabajo, identificados por un chaleco y una gorra azul con el logo de la Red Unidos, que suben cerros, cruzan ríos, recorren caminos rurales, entran a los barrios marginales y traspasan todas las barreras para acompañar a las familias más necesitadas. (...)



Lo primero que hacían los cogestores sociales cuando llegaban a un hogar era una encuesta al jefe del hogar –que muy a menudo es una mujer cabeza de familia– sobre los 45 logros básicos de las nueve dimensiones de desarrollo humano, definidas como áreas de intervención por la Red Unidos: ingresos y trabajo, habitabilidad, bancarización y ahorro, nutrición, dinámica familiar, salud, identificación, acceso a la justicia y educación. (...)



El siguiente paso, luego de la encuesta, era fijar un plan de trabajo conjunto para que la familia visitada pudiera acceder a la oferta de bienes y servicios disponibles en sus municipios, con el fin de mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, si cumplen con los requisitos para recibir los subsidios condicionados del programa Familias en Acción, se les informa cómo y dónde pueden inscribirse. Lo mismo con otros programas, como Jóvenes en Acción (apoyos monetarios para la subsistencia de los estudiantes de bajos recursos económicos), Colombia Mayor (auxilios monetarios para los adultos mayores que no cuenten con pensión o vivan en la pobreza extrema), De Cero a Siempre (para la atención integral a la primera infancia), iniciativas para facilitar la consecución de empleo o el apoyo al pequeño emprendimiento, o, en su momento –pues el gobierno de mi sucesor no los continuó–, programas como el de la Vivienda Gratuita o el de Ser Pilo Paga.



A partir de la primera visita se establece un acompañamiento personalizado por parte del cogestor hacia la familia pobre o vulnerable, y se hacen visitas periódicas para comprobar sus avances y ayudarlos a superar cualquier obstáculo que hayan encontrado, hasta que la familia logre el objetivo planteado, que es salir de su condición de pobreza extrema. De alguna manera, lo que hacía y de cierta forma todavía hace la Red Unidos, a través de su ejército social, es “aterrizar” la política social, llevarla de los documentos y las buenas intenciones al terreno mismo donde puede ser efectivamente aplicada.

En el 2016, Juan Manuel Santos recibió en Oslo el Nobel de Paz en reconocimiento al acuerdo que logró con las Farc. Foto: Haakon Mosvold Larsen / AFP

Este es un ejemplo claro de política multisectorial integrada a nivel individual. Y en esta integración radicó su éxito. Las privaciones de un hogar no pueden tratarse de manera aislada, pues están interrelacionadas, y así mismo la respuesta del Gobierno debe ser una respuesta integral y abarcadora, que reúna la oferta social global del Estado. Por lo general, los gobiernos esperan que las personas pobres busquen ellas mismas los programas para los que califican, y apliquen a ellos yendo de una entidad a otra. El objetivo con la Red Unidos fue invertir este camino, para que fuera el Gobierno el que buscara a las familias de bajos recursos, les informara sobre los programas que los podían beneficiar, y los asesorara y acompañara en su proceso de afiliación y en toda su ruta de salida de la pobreza extrema. (...)

Cogestores por un día



Desde las primeras semanas de gobierno, se vio la importancia de que este programa fuera una punta de lanza para concientizar a los funcionarios del Estado –desde ministros, gobernadores y alcaldes hasta mandos medios de las diversas entidades–, a las cabezas del sector privado y a los representantes de organismos multilaterales o de países interesados en apoyar con cooperación internacional, sobre la mejor forma de ayudar a las familias a superar su condición de pobreza extrema.



En octubre de 2010 se hizo en Cartagena el primer evento de Cogestor por un Día, destinado precisamente a que funcionarios del Gobierno –incluido el mismo presidente– conocieran de cerca el funcionamiento de la Red y pudieran visitar y encuestar a familias beneficiarias. Ese día declaré que me autonombraba cogestor social, y desde entonces en varias ocasiones tuve la oportunidad de viajar a las zonas más pobres en diversas ciudades o regiones del país, de ponerme mi chaleco azul y de cumplir mi papel como un miembro más del más noble de los ejércitos posible: el ejército social.



Con la iniciativa Cogestor por un Día, que organizaba el DPS, se llevaron a cabo muchas de estas jornadas, en las que se invitaban no solo a miembros del Gobierno central, sino también a autoridades locales –gobernadores, alcaldes y sus gabinetes– y al sector privado, debido a que era la forma de convertir las tradicionales intervenciones sectoriales en un esfuerzo conjunto para la superación de la pobreza extrema.

El presidente Juan Manuel Santos objetó el proyecto. Foto: ETCE

En varias ocasiones hice este ejercicio con todos los ministros. El presidente y su gabinete llegaba a los barrios más marginales de diversas ciudades del país y, acompañados por funcionarios del DPS, se hacía la encuesta de evaluación de las condiciones de vida de cada hogar. Era un verdadero “baño de realidad”, que al final todos agradecían. A partir de estas jornadas era más fácil alinear a todos los sectores del Gobierno con la prioridad de la lucha contra la pobreza, y cada uno contribuía con más entusiasmo y conocimiento de causa.



Muchas veces se invitaban directivos del sector privado o representantes de organismos internacionales, para despertar una mayor concientización sobre la problemática social y convocar su apoyo. Venciendo prejuicios e incluso temores, hombres y mujeres con poder político o económico tuvieron la oportunidad única de visitar zonas marginales y de conocer la pobreza de primera mano. No fue fácil para muchos, que tenían que superar condicionamientos culturales o sociales, pero al final la retroalimentación que se recibía de ellos era siempre positiva.



Una de las experiencias más gratificantes fue cuando, a fines de febrero de 2012, treinta y nueve presidentes ejecutivos de las principales compañías del país vivieron la experiencia de ser cogestores por un día en una de las zonas más pobres de Cali: la comuna 18.



La jornada marcó, sin lugar a dudas, a los participantes. En compañía del director del DPS, se visitaron cuarenta y cuatro familias, se conocieron sus hogares y se diligenciaron las encuestas sobre sus condiciones de vida. Muchos de los hombres y mujeres que dirigían grandes consorcios empresariales –como Alpina, Telefónica, Pacific Rubiales, Unilever, Belcorp, Harinera del Valle, Colombina, Carvajal o Manuelita, entre otros, la mayoría de ellos listados en la bolsa de valores– tuvieron contacto, tal vez por primera vez, con la cotidianidad de una familia que vive en la pobreza extrema, y eso los motivó para ahondar el trabajo de responsabilidad social empresarial de sus compañías y para participar en alianzas público-privadas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias colombianas más pobres.



Esta visita, el solo hecho de ponerlos en contacto con una realidad de la que se sabe, pero que muchas veces no se conoce en el terreno, fue una forma muy eficaz para comprometer al sector privado con la prioridad gubernamental de lucha contra la pobreza extrema, y para familiarizarlos con el concepto de pobreza multidimensional. Se habla mucho de la pobreza; la virtud de este ejercicio es que a la pobreza se le puso rostro y nombre propio. Ya no eran cifras, sino personas reales, con sus necesidades y sus anhelos.



JUAN MANUEL SANTOS