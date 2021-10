Precandidatos uribistas se desmarcan del presidente Iván Duque

"Sugerencia a militantes del Centro Democrático: Destacar y difundir aciertos del Gobierno Duque. Indicar, constructivamente, faltantes, incluso desacuerdos", escribió Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter, tras el debate de 'Revista Semana' de los precandidatos presidenciales de su partido, el Centro Democrático.



El líder del uribismo, así como otros miembros del partido de Gobierno, como Edward Rodríguez, se percataron de que la mayoría de precandidatos se desmarcaron del presidente Iván Duque, resaltando algunos de los errores de su Gobierno.



Por ejemplo, el constitucionalista Rafael Nieto, comparó al Gobierno actual con el de Juan Manuel Santos, asegurando que no se hicieron los cambios estratégicos y por eso hoy en día los colombianos sienten la inseguridad y hay más homicidios que antes.



"En materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y paz, este Gobierno es fundamentalmente lo mismo que el Gobierno del presidente Santos. Lo elegimos con unas banderas y programas que el presidente Duque no ha cumplido. Hace mejor lo que hacía Santos, pero no hay ningún cambio de carácter estratégico y por eso tenemos la realidad que hoy tenemos", indicó en el debate.



Por su parte, María Fernanda Cabal, criticó el gabinete elegido por el Gobierno actual. "Me duele que el presidente Duque no se haya rodeado de los mejores. Él tuvo la oportunidad de tener un gabinete de lujo, por que en este país hay gente muy buena, y lo hubieran protegido a él. Eso no sucedió y es un reparo que tengo. Se dejo mucha gente del Gobierno anterior".



Por otro lado, Óscar Iván Zuluaga, quien fue más recatado con sus críticas e incluso reconoció algunos de los aciertos del Gobierno, dijo que "se han cometido errores. Por ejemplo, el no militarizar el puerto de Buenaventura desde el primer momento nos costó muchísimo".



De hecho, en entrevista con EL TIEMPO, el precandidato aseguró que en caso de ser presidente, tendría un estilo diferente al del mandatario y que le ofrecería al país su larga trayectoria y experiencia.



Por otro lado, aunque Paloma Valencia y Alirio Barrera fueron menos críticos, tampoco se evidenció que fueran candidatos duquistas.



¿Por qué los precandidatos del partido de Gobierno se están desmarcando del Presidente?

De acuerdo con Jaime Duarte, profesor del área del Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, es una estrategia de campaña de los precandidatos debido a que el Gobierno de Duque se encuentra "muy desprestigiado".



"Los candidatos, a pesar de ser del partido de Gobierno, tienen que desmarcarse del Gobierno porque es un Gobierno muy desprestigiado. Ha tenido muy pocos resultados positivos y eso ha hecho que la gente lo critique. En esa estrategia de supervivencia que tienen los políticos, intentan desmarcarse de cualquier cosa que les marque en negativo y pues mucho más de un Presidente que está bastante mal calificado en las encuestas", indica.



Del mismo modo, asegura que debido a que Duque "no tiene ascendente dentro del partido y entre los congresistas", estos precandidatos "no le ven un costo político a desmarcarse" de él. A su vez, asegura que, de alguna manera, "ellos sirven como oposición".



