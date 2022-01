Tras la pausa por las festividades de Navidad y Año Nuevo, este martes 11 de enero arrancó en serio este 2022 con un amargo despertar para Óscar Iván Zuluaga, candidato oficial del gobernante partido Centro Democrático: varios de los miembros del Equipo por Colombia le cerraron la puerta para un posible ingreso suyo a esta coalición.



(En contexto: Juan Carlos Echeverry también se muestra 'reticente' a ingreso de Zuluaga)



El gesto pone en una situación incómoda a Zuluaga y refleja las horas bajas que vive el uribismo tras 20 años de desempeñar el papel protagónico en la política colombiana.



(Lea también: Dilian Francisca Toro también le dice 'no' a Óscar Iván Zuluaga)

Ha pasado mucha agua bajo el puente desde aquel 2002, cuando todos querían estar en la foto con su líder natural, Álvaro Uribe Vélez, y este se permitía ganar de un envión la presidencia, en primera vuelta, experiencia que repitió en 2006.



Para 2010, aupó a la Casa de Nariño a Juan Manuel Santos, con quien Uribe luego se distanció y le puso a Zuluaga al frente, venciéndolo en primera vuelta, aunque se quedó corto en la segunda, en las elecciones del 2014.



Uribe, sin embargo, volvió a mostrar su fortaleza imponiéndose con el “No” en el plebiscito, en 2016, y volvió a triunfar con Iván Duque en 2018. Es difícil encontrar en las páginas de la historia de Latinoamérica un caso similar.



Sin embargo, al menos por lo que muestran los hechos hoy, el ciclo pierde brillo. En primer lugar, no solo por el desgaste natural de la colectividad, sino por el contexto de estas elecciones. Es tal la fragmentación de candidatos, movimientos y partidos que los analistas consideran que el vencedor será quien más apoyos logre juntar. Esto significa que los escollos para quien esté fuera de las alianzas le va a costar mucho trabajo.



(En contexto: Char dice ‘no’ a llegada de candidato del Centro Democrático a la coalición)

De izq. a der.: Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Juan Carlos Echeverry. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Por eso, este 13 de marzo, en la práctica, el país tendrá una suerte de primarias en las que los colombianos elegirán a sus representantes de las tres vertientes ideológicas distintas: centroderecha (Coalición Equipo por Colombia), centro e izquierda (Coalición Centro Esperanza) y la izquierda (Pacto Histórico).



Según muestran hoy todas las encuestas, de los integrantes de alguna de estas coaliciones saldrá el próximo presidente de Colombia.



La única excepción con opción –según también los números que muestran las encuestas- es la del independiente Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga quien, por ahora, logra asomar la cabeza en la lista de favoritos.



El camino de Zuluaga no ha sido fácil, además, porque dentro de su propio partido sembraron dudas de su victoria. La segunda en las dos encuestas hechas —el mecanismo usado para elegir el candidato— María Fernanda Cabal dejó gravitando en el ambiente que ella había triunfado.



Aunque al final, Uribe logró que al menos de puertas hacia fuera el mensaje fuera de unidad, lo cierto es que hasta ahora Zuluaga ni siquiera ha logrado una fotografía con Cabal. Esas fisuras en una campaña tan corta y fragmentada se pagan y duro.



Así las cosas, el camino para Zuluaga era mostrarse tranquilo —como en efecto lo hizo— y caminar hacia la coalición Equipo por Colombia.



Era lo previsible. De hecho, Omar Yepes, presidente del Partido Conservador, había hecho el guiño. "Pensamos que el Centro Democrático debe hacer parte de la consulta del grupo llamado Equipo Colombia, antes Coalición de la Experiencia. El expresidente Uribe y sus seguidores también son garantía de democracia, seguridad, libertades, e impulso al desarrollo sobre la base de la propiedad privada”, dijo antes de la pausa en la campaña por las festividades de cambio de año.



Pero en la mañana de este martes se escuchó el portazo de parte de tres de los seis aspirantes de la Coalición Equipo por Colombia: Álex Char, Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Echeverry.



(En otras noticias: Validan firmas de seis precandidatos presidenciales)

Pensamos que el CD debe hacer parte de la consulta del grupo llamado Equipo Colombia, antes Coalición de la Experiencia.El expresidente Uribe y sus seguidores también son garantía de democracia, seguridad, libertades, e impulso al desarrollo sobre la base de la propiedad privada. — OMAR YEPES ALZATE (@omaryepesalzat) December 29, 2021

En entrevista con María Isabel Rueda, Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, dijo: “Soy respetuoso de la decisión del grupo. Pero no estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”.



“Esa ha sido mi posición desde un inicio”, le dijo a EL TIEMPO la exgobernadora del Valle al preguntar su opinión sobre la afirmación de Char. “Pero como dijo Álex, respeto la decisión de la mayoría”, argumentó.



“Siempre hemos dicho que quienes estamos en el grupo pensamos más que en cualquier cosa en la gente que debemos dedicarnos a escuchar y a solucionar los problemas de la gente más que en ideologías y en polarización y extremos”, agregó.



Sin cerrarle la puerta definitivamente, Juan Carlos Echeverry, aspirante por firmas a la presidencia y miembro de Equipo por Colombia, se mostró “reticente” al ingreso de Zuluaga.



(En otras noticias: Revocatoria de Daniel Quintero: niegan impugnación y así sigue el proceso)



“Yo prefiero que este tipo de debates se den al interior de la coalición en lugar de hacerlo en los medios de comunicación. Sin embargo, creo que nosotros estamos ya en nuestro propio proceso de buscar nuestro candidato mientras que ellos, en el Centro Democrático, ya tienen el suyo. Por lo tanto, aunque le tengo aprecio y respeto, no creo que este sea el momento de hacerle la campaña al candidato de esta colectividad. Lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo las cosas para buscar nuestro candidato entre quienes integramos la coalición”.



En otras oportunidades, cualquier tropiezo que sufría uno de los líderes del CD recibía de inmediato el apoyo en masa de todas sus figuras en las redes sociales hasta lograr darle la vuelta a la situación.



Hoy, sin embargo, ante estos hechos hay un silencio general. Una de las declaraciones más recientes del jefe natural del CD, el expresidente Uribe, dice: “El tema de las coaliciones le corresponde a nuestro candidato Zuluaga, que es un hombre sumamente preparado y competente”.



De resto, silencio. Un silencio que en las actuales circunstancias puede interpretarse de muchas maneras.

