El uso inadecuado de la camiseta de la Selección colombiana de fútbol ha causado polémica en redes sociales, luego de que se conociera que la Federación restringe el uso de la misma en algunas circunstancias específicas.



Uno de los casos más sonados es el del influencer alemán Dominic Wolf, quien compartió en sus redes sociales que ya no podrá utilizar más la camiseta en contenidos comerciales, de acuerdo a lo solicitado por la Federación Colombiana de Fútbol a través de una carta.



Sin embargo, esta restricción también aplicaría para los candidatos políticos.

Este distintivo es de uso personal y no debería usarse en otros fines fuera de lo deportivo y que puedan ser malinterpretados, como el respaldo de una marca, así como monetizar un producto a través de publicidad en la que se muestre dicha prenda.



"La camiseta personal no se puede usar en usos comerciales", dijo Andrés Tamayo, gerente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en entrevista con Blu Radio.



Quien haga uso de esta prenda con fines comerciales estaría violando la jurisprudencia en materia de derecho de autor y registro de propiedad intelectual de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que contiene normas de obligatorio cumplimiento sobre la protección de la propiedad para los países miembros de la CAN, a la que está suscrita Colombia.



Por ende, la restricción no solo estaría dirigida a influencers, sino también a las "personas naturales que muchas veces son una marca", dijo al medio anteriormente citado.

Por su parte, en cuanto a su uso político, Tamayo dijo: “Han sido varios los políticos que a lo largo de los años han usado la camiseta”, aunque “desde el punto de vista estatutario, el fútbol debe ser apolítico”.



Si bien el uso de la camiseta por parte de los candidatos políticos puede no ser con motivo comercial en sí mismo, si estarían "apalancando el signo distintivo de la Selección Colombia y de la Federación con una campaña".



En los últimos dos meses la FCF ya ha enviado 20 cartas a personas jurídcas y naturales que estarían utilizando un distintivo de la Selección con usos comerciales e indebidos.



LAURA MARÍA AVENDAÑO LADINO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

