Casanare es de los pocos departamentos donde el Centro Democrático tiene un poder político real. Tiene la gobernación en cabeza de Salomón Sanabria, tiene nueve alcaldes cercanos, un representante a la Cámara y un senador.



Le puede interesar: Esta es la apuesta del Gobierno para sacar adelante sus reformas en el Congreso



Y por eso, para las elecciones de este año lo que allí se evidencia es una dura puja política entre los sectores afines al Pacto Histórico y los uribistas. Unos quieren hacerse con el control del territorio y los otros buscan mantenerlo.

Y en esa disputa, los ‘verdes’ terminan convertidos en protagonistas para los comicios que se avecinan, así como el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, hoy el más grande elector que tiene Casanare.



Por los lados de la campaña a la Gobernación, el tema es interesante. En la baraja estarían varios pesos pesados de la política regional: por un lado, podría estar el exgobernador Marco Tulio Ruiz, quien intentaría por tercera vez llegar al poder, dos en cuerpo propio, en la que una vez perdió, y otra con Julio Ramos.



Claro que Ruiz aún no ha resuelto y podría terminar como candidato para la Alcaldía de Yopal.



Por otro lado está confirmada la aparición como precandidato del ex representante a la Cámara César Ortiz Zorro, una de las cartas fuertes y quien podría ser avalado por el partido Alianza Verde, pero tendrá que luchar por haber sido disidente en las pasadas elecciones a la Presidencia.



A esto se suma que tendrá que justificar su paso por el Congreso. Si bien hoy es una opción importante, no tendrá un camino muy sencillo.



Hasta ahora, otro de los candidatos sería el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Guillermo Velandia, quien tuvo un paso sin tropiezos por la entidad y goza de buen relacionamiento con líderes políticos del país. No obstante, debido a que nunca ha hecho política, no es tan reconocido en Casanare. Su tarea será darse a conocer para conquistar el territorio.



Ahora, la gran incógnita es el camino que tomará Alirio Barrera, senador del Centro Democrático y uno de los gamonales más importantes en la política de los Llanos Orientales.



Aún no ha definido su respaldo, pero a quien le haga el guiño sin duda será un jugador clave en los comicios. Hay quienes aseguran que podría ser su esposa, Marisela Duarte, quien ha demostrado tener una gran afinidad con el electorado.



El apoyo de Barrera todavía es un misterio, pero de seguro será determinante para inclinar la balanza.



Además: Petro dice que indígenas en el Congreso no protestan contra su gobierno

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Velandia Foto: Archivo particular

La Alcaldía de Yopal



En lo que tiene que ver con la Alcaldía de Yopal, varios nombre están sonando en el ambiente político.



Uno de ellos es el de John Paulino Rojas, cercano al alcalde Luis Eduardo Castro y quien trabaja en la UTL del representante liberal Hugo Archila. Podría tener el aval de ese partido.



Es un enfermero y abogado que fue secretario de Salud en la administración municipal hasta septiembre pasado.



También está aspirando el exdiputado Felipe Becerra, quien tendría el respaldo de Ortiz Zorro y la Alianza Verde.



Lenin Bustos, cercano al Pacto Histórico y quien ya fue candidato de esa coalición para la Alcaldía, intentaría nuevamente aspirar a ese cargo. Su idea es contar con el aval del Pacto.



En Casanare se asegura que el Centro Democrático no tendrá candidato para la Alcaldía, y por ello, Nelson Becerra, quien fue precandidato de ese partido, está recogiendo firmas para aspirar.



En ‘la U’ y los conservadores todavía no suena nadie.



Pero así como en Casanare la expectativa gira alrededor de a quién apoyará Alirio Barrera, también hay expectativa en la medida que se dice que algunos dirigentes están esperando finalmente cómo va a jugar al excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Y más de uno no pierde la esperanza de conquistar el Pacto Histórico para hacerse contar en las elecciones.



Le puede interesar: Rodolfo Hernández sería candidato del Pacto Histórico a Gobernación de Santander