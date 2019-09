Por inseguridad, candidatos en Arauca hacen campaña solo por internet

Hay candidatos que están hablando de amenazas, otros que aseguran que no pueden hacer campaña en las zonas rurales, algunos dicen que no pueden desplazarse por tierra y hay dos que aseguran que ni siquiera han podido llegar a sus municipios a hacer campaña.

Fundamentalmente las acusaciones llegan en contra del Eln y las disidencias de las Farc. En lo que tiene que ver con los candidatos a la gobernación, dos de ellos han oficializado amenazas.



Facundo Castillo, candidato de Cambio Radical, denunció ante la Fiscalía, amenazas a su equipo de trabajo.



Pero no solo eso, sino que Castillo, quien hace pocos días tuvo que abandonar de afán el municipio de Tame ante amenazas contra su vida, también denunció que no existen garantías de seguridad para ejercer su actividad política en la zona rural de departamento de Arauca.

Aseguró que sus actividades políticas solo se están dando en las áreas urbanas de los 7 municipios.



“Radiqué denuncia en la Fiscalía de Arauca para que se investiguen las amenazas e intimidaciones que quieren truncar nuestro derecho a participar en la contienda electoral”, señaló el candidato.



Sin embargo, el Eln en un comunicado anunció que nada tiene que ver con las amenazas a este aspirante.



Castillo recordó que, por ejemplo, estando en las fiestas de Tame, "una persona vino y me dijo que me retirara".



Por su parte Luis Emilio Tovar, candidato del Centro Democrático a la gobernación, aseguró que por recomendaciones de seguridad no está yendo a hacer campaña a las zonas rurales.



Contó que solo está haciendo campaña en el casco urbano de cinco de los siete municipios. “Por seguridad no he podido ir ni a Fortul ni a Arauquita”, dijo Tovar.

Dijo que si bien en los últimos días no ha recibido amenazas, admitió que hay recomendaciones de personas cercanas que le dicen que debe cuidarse. “Antes de empezar la campaña si recibí amenazas a través de llamadas, panfletos y mensajes de texto”, aseguró.



De acuerdo con él, las amenazas han provenido del Eln y de las disidencias de las Farc.Tovar, quien se moviliza en carro blindado y con esquema de seguridad, destacó que la semana pasada le quemaron varias vallas de su campaña.

El exalcalde de Arauca y fuerte crítico de la guerrilla, tiene que hacer todos sus desplazamientos en Arauca a través de avión.



“La situación es tan complicada que los candidatos del Centro Democrático para las alcaldías de Fortul y Arauquita no han podido llegar hasta esos municipios a hacer proselitismo por falta de seguridad. Están haciendo la campaña por redes sociales y por teléfono”, aseguró.



Algunas personas en el departamento aseguran que el lío es que tanto los elenos como los exFarc están apoyando candidatos en todo el territorio araucano para gobernación, alcaldías, Asamblea y Concejo y por eso se van con amenazas contra los aspirantes que les pueden ganar.



Mientras tanto, Manuel Pérez, candidato del Centro Democrático para la alcaldía de Tame, aseguró que solo puede hacer campaña en el casco urbano.



Dijo que los mensajes que le han llegado de sus seguidores en el área rural es que es mucho mejor que no salga a las veredas. En torno a si la guerrilla tiene candidato dijo que lo más extraño para él es que “los demás candidatos si pueden ir a las veredas”.



Pero en voz baja no tuvo temor en asegurar que el candidato Octavio Sarmiento, de 'la U', tiene el apoyo del Eln.



Mientras tanto, Leila Ardila, candidata a la alcaldía de Arauquita por el partido de ‘la U’, informó que le llegaron amenazas verbales en las que se le pidió que se retirara.



De acuerdo con su relato las intimidaciones fueron hechas por un hombre que se le acercó y se le presentó como integrante del Eln. Por ahora ella dijo que seguirá en la campaña.



Mientras tanto, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien estuvo a mediados del mes en Arauca consideró que las elecciones en esa zona del país están en riesgo,



“Tenemos preocupaciones sobre los grupos armados en Arauca, nos preocupa que el Eln subsiste en su accionar, la consolidación de las disidencias de las Farc y el riesgo de resurgimiento de grupos de desmovilizados de las AUC, por el manejo de negocios ilícitos de la frontera”, dijo.



En varios comunicados, el Eln ha salido a desmentir su responsabilidad en estas amenazas.



Las autoridades en la región aseguraron que están investigando las denuncias presentadas por los candidatos.



