Los candidatos a la Alcaldía, en contra de la violencia contra mujeres

Los tres candidatos y la candidata a la alcaldía de Bogotá hicieron su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres, niños y niñas, si llegan a ganar las elecciones.

El compromiso se hizo este jueves previo al debate por Bogotá de EL TIEMPO, Citytv y W Radio.



Para Hollman Morris, el candidato de la Colombia Humana, "es urgente priorizar, acelerar los delitos y las denuncias que por maltrato a la mujer se producen en las comisarías, pero para eso tenemos una propuesta importante, las 10 casas de justicia en las localidades tendrán comisarías de familia, de tal manera que la mujer maltratada o los menores maltratados puedan recurrir inmediatamente a estas casas de justicia, pero también ya lo hicimos en la Bogotá Humana creamos la Secretaría de la Mujer".

Y agregó que en su gobierno la mujer estará en la primera línea de toda la política pública del Distrito. "Se consulta a la mujer y se consultan los enfoques de género para toda la política".



Además, dijo que su gabinete será paritario y esta medida se buscará en todas las entidades del Distrito. "Tenemos que empezar a desaprender el machismo, tenemos que empezar a desaprender, hombres y mujeres, el patriarcado", concluyó Morris.



Por su parte, Miguel Uribe Turbay, del movimiento Avancemos, aseveró que esa violencia es su prioridad. Por esto, argumentó, si es alcalde trabajarán para desnaturalizar este tipo de violencia y para que las denuncias sean efectivas en las instituciones.



"Vamos a priorizar la lucha contra los delitos feminizados, como la trata de personas o la explotación sexual, donde las niñas y las mujeres son las principales víctimas. En cualquier caso de violencia a la mujer, elevaremos al máximo nivel la atención inmediata", comentó Uribe, y agregó que lucharán para que no haya impunidad.



El candidato de Avancemos, quien también tiene el aval liberal y del Centro Democrático, concluyó diciendo que lucharán para que "las mujeres se sientan protegidas en la calle, pero también en su casa".



Claudia López, de Alianza Verde, afirmó que su gobierno tiene un plan completo para liberar a las mujeres de Bogotá contra la violencia. Prueba de ello, explicó, es la "primera vez" que se van a construir y operar siete centros de prevención, protección y cultura ciudadana.



Agregó que se va a combatir el machismo, se preste asistencia judicial, con prevención y protección. Por último, dijo que van a bajar la impunidad.



Carlos Fernando Galán, de Bogotá para la Gente, aseveró que si llega a la alcaldía de Bogotá va a trabajar "con contundencia" para evitar estos delitos.



"Vamos a crear alertas tempranas para cuando haya casos que no han sido tenidos en cuenta en el pasado, sí sean tenidos en cuenta para que no lleguemos a los casos de agresión y feminicidio", dijo Galán.



POLÍTICA