Candidato uribista a gobernación de Guainía, desaparecido en naufragio

Andrés Rodas Gaitán, el candidato a la gobernación de Guainía por el Centro Democrático está desparecido desde la madrugada de este domingo luego de que la lancha en la que se movilizaba por el río Guaviare naufragara.​

Según reportó el periódico El Morichal la lancha en la que el candidato uribista se desplazaba sufrió un accidente en el sector del Raudal de Mapiripana y desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de él.



El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, quien es del Guainía, confirmó que tuvo la posibilidad de hablar con el padre del candidato, quien le confirmó la trágica situación.



Cuenca explicó que el raudal de Mapiripana está ubicado los límites entre Guainía y Guaviare, y que es una zona en donde el afluente se angosta demasiado por lo que hay una fuerte corriente además de remolinos.



"Yo logré hablar con el padre del candidato, quien me alcanzó a contar, en medio de su desespero, que cuando estaban pasando los cogió un remolino y les volteó la lancha y el único que no pudo salir fue Andrés Arturo", contó Cuenca.



La Armada ya desplazó un equipo al lugar para colaborar en la búsqueda.