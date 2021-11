Este lunes se conoce el candidato a la presidencia del Centro Democrático

El próximo lunes 22 de noviembre el partido de Gobierno, Centro Democrático, dará a conocer la encuesta que dictaminará quién será el candidato o candidata oficial del uribismo.



Cinco nombres se disputan el aval de dicha colectividad: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, Alirio Barrera y Óscar Iván Zuluaga.



De hecho, el viernes se realizó en Cundinamarca el último foro con los anteriores precandidatos en el cual abordaron temas como el empleo, la movilidad y la seguridad.



Las cinco precandidaturas presidenciales del partido definieron por consenso y a través de un acuerdo, las decisiones fundamentales en relación con la encuesta que llevará a la selección de la candidatura.



Dicho proceso tiene el acompañamiento de dos comités, uno de veedores y uno de garantes, así como una firma de auditoría externa.



Precandidatos del Centro Democrático en el primer foro que realiza el partido. De izquierda a derecha Paloma Valencia, Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto y Alirio Barrera. Foto: Twitter @MariaFdaCabal

La encuesta está siendo realizada por dos firmas especializadas y están siendo supervisadas por una tercera firma, experta en procesos de calidad y auditoría.



Desde el 10 de noviembre las firmas encuestadoras iniciaron su trabajo de campo y han consultado de manera telefónica a 2.100 militantes y de manera presencial a 2.100 ciudadanos con afinidad por las ideas del Centro Democrático.

A la fecha se han realizado 2.645 encuestas efectivas y el 100% de las encuestas son revisadas por la empresa auditora. El resultado será entregado a las directivas del partido y a los precandidatos el próximo 22 de noviembre de 2021. El anuncio se hará público de manera presencial en la ciudad de Bogotá.



La dirección nacional del partido creó dos instancias con respaldo jurídico. La primera es el comité garante encargado de velar por la cohesión del Partido y dar fe del debido cumplimiento de lo acordado. Está conformado por el ex canciller Fernando Araújo Perdomo, la analista política Sofy Casas, el columnista David Ghitis y los abogados Elvia Lucy Abonce y Daniel Taboada.



La segunda instancia es el comité veedor, encargado de verificar el debido proceso frente a cada uno de los precandidatos.

