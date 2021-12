A última hora, el pasado lunes fue inscrito en la lista del Centro Democrático a la Cámara por Boyacá Eduar Triana, exalcalde del municipio de Maripí.



Hasta ahí se podría decir que es normal, pero el punto es que este exdiputado tiene algunos parientes muy cercanos con antecedentes judiciales bastante reconocidos.

Su papá es Horacio de Jesús Triana un reconocido esmeraldero boyacense quien a comienzos del 2019 fue extraditado a Estados Unidos, sindicado de narcotráfico.



Triana fue condenado en Colombia a 10 años de cárcel por haber ordenado el atentado contra Jesús Hernando Sánchez, un comerciante, en hechos registrados hace seis años en Bogotá. Sánchez era considerado el sucesor de Víctor Carranza, al que se conoce como el verdadero 'zar de las esmeraldas' en Colombia.



Pero no es lo único. El candidato a la Cámara también es sobrino de Pedro Rincón, más conocido como 'Pedro Orejas', otro esmeraldero que se encuentra en una cárcel de Estados Unidos.



Alias Pedro Orejas fue capturado en 2017, en cumplimiento de un requerimiento de una corte del Distrito Sur de la Florida, donde se adelantaba un proceso en su contra por narcotráfico. Fue extraditado en agosto de 2018 y condenado a 19 años y medio de prisión por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.



El candidato a la Cámara del Centro Democrático estuvo en principio como precandidato de Cambio Radical, pero finalmente se quedó por fuera de esa lista.

Ahora, con el número 102 en el tarjetón (el segundo de la lista) aspira a llegar a la Cámara, en una plancha a la que inicialmente no se le tenía mucha expectativa.



Es claro que legalmente contra Eduar Triana no hay nada, es decir, que no está inmerso en ningún proceso y que tampoco tiene ninguna inhabilidad para ser candidato.



