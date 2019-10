'No tengo problemas con la justicia': Andrés Gómez

El candidato Andrés Gómez, aspirante a la alcaldía de Sincelejo, avalado por Cambio Radical y el partido de La U, le salió al paso a las versiones que habían circulado en medios en las cuales se le vinculaba a supuestos líos judiciales por hechos ocurridos en el departamento de Sucre.

Gómez, fórmula de Yahir Acuña, en esta contienda electoral, aseguró que su campaña está siendo víctima de "falsos testigos e injurias".



Este es el comunicado emitido por su campaña.

'No tengo ningún problema con la justicia'

El candidato a la alcaldía de Sincelejo por el Partido Cambio Radical, Andrés Gómez y apoyado por el equipo de la transformación, rechazó de manera categórica la campaña de infamia, mentiras e injurias que se han venido desarrollando en su contra y manifestó que dicha guerra sucia no tiene otra razón de ser, más la de impedir su triunfo porque las mafias que estaban acostumbradas a saquear el presupuesto público del municipio, pretenden volver a manejar la Alcaldía.



A la campaña anónima por redes sociales que hace semanas se vienen ejecutando a través de portales y perfiles de dudosa procedencia, se suma ahora la utilización de testigos falsos y comprados e incluso han involucrado a personajes nacionales a los que han traído para acolitar a esta campaña de guerra sucia.



Andrés Gómez señaló que en el desafortunado evento sucedido en La Guaripa, región de La Mojana, en ninguna de las declaraciones formales y expedientes judiciales aparece señalado su nombre; sino el de un familiar con el que han pretendido endosar responsabilidades para tergiversar la verdad de los hechos.



"No tengo nada que ver con ese caso, ni confronto ningún problema de justicia a diferencia de otros candidatos. Estas son maniobras que reflejan el desespero frente a la inminente victoria que la mayoría de ciudadanos nos otorgará porque somos la garantía de continuar con el desarrollo y progreso de Sincelejo, pero no lo lograrán. Ya todas las encuestas demuestran la contundente ventaja con la que iniciamos esta recta final hacia el 27 de octubre. Han intentado de todo, quisieron comprar la voluntad popular, han esparcido mentiras, pretendiendo llevarse los méritos de obras que nunca hicieron y ahora ante el fracaso de todas esas bajas estrategias, pretenden desatar esta guerra sucia, buscando incluso ensuciar la reputación de un alcalde cuya gestión está entre las mejores del país".



Así mismo, el candidato Andrés Gómez, recomendó a esos siniestros personajes irse buscando una fuente de subsistencia porque no volverán a ponerle la mano a los recursos públicos de Sincelejo.



Finalizó diciendo, "No volverán, Sincelejo es imparable, el desarrollo y progreso de nuestra ciudad no se detendrá. Sincelejo no volverá al pasado oscuro.



EL TIEMPO