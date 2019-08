El candidato que busca la alcaldía aunque no sabe leer ni escribir

A la alcaldía de Arauca está aspirando un candidato que es muy diferente a los más de 121.000 que hay en todo el país. Se trata de Jesús María Álvarez, un criollo de 66 años, avalado por la Alianza Democrática Afrocolombiana.¿Pero qué tiene de particular? Mucho. No es solo su edad sino que se trata de un llanero que no sabe leer ni escribir.

Es más, el día que inscribió su candidatura en la Registraduría de Arauca, cuando le pidieron que firmara el acta, se limitó a poner la huella. En el documento quedó escrito: manifiesta que no sabe firmar.



Pero no es lo único. Se podría decir que es el único candidato a algunas de las alcaldías que no tiene teléfono celular. “Tenía uno pero le entró agua y desde hace varias semanas ando sin celular”, le dijo a EL TIEMPO.



Tampoco tiene vehículo blindado. Es más, anda a pie porque la bicicleta en la que se desplazaba por las calurosas calles araucanas se le dañó hace varios días.



Él deriva su sustento de un asadero de carne que tiene en las afueras del terminal. Vive en un barrio bastante precario con sus dos hijas mayores, porque su esposa lo dejó hace varios años.



Esa misma situación de no tener muchos recursos también se le refleja en la regular condición de su dentadura, a la que faltan algunos dientes. Claro que él le saca provecho a este asunto y dice jocosamente que eso garantizará que no le va a "echar muela al presupuesto".

Detalles de la inscripción de Jesús María Álvarez a la Alcaldía Foto: Archivo particular

Sobre cómo nació su candidatura contó que dos amigos le dijeron que si quería ser candidato. “Al principio les dije que no, pero me convencieron”, contó.



“Pero luego de pensarlo acepté para probarle a la gente que sí hay un hombre que sea capaz de componer a Arauca”, dijo.



Y a la hora de presentar lo que hará si es elegido alcalde asegura sin dudarlo que “ayudarle a los pobres”.



En este punto, contrario a muchos otros candidatos, no habla de grandes proyectos, ni de presupuesto, ni de proyectos de acuerdo, sino de cosas puntuales.



“Les vamos es a ayudar a los pobres. Les vamos a dar mercados para los viejitos, va a haber ayuda para vivienda, va a haber auxilios para los necesitados”, dijo.



Reconoció que no tiene plata para la campaña, que está esperanzado en que el partido le ayude con algunos recursos. Mientras tanto su campaña está centrada en ayudar a tapar huecos de las calles de su barrio.

Sobre cómo haría para solucionar los asuntos propios de su despacho si no sabe leer ni escribir, su respuesta es tajante: “Para eso están los doctores”.



Al preguntársele sobre los problemas de inseguridad en la ciudad, también tiene una respuesta: “Qué la Policía se ponga pilas en vez de estar quitando las motos viejas a la gente que las necesita”, puntualizó.



Y como Arauca es zona de frontera, en la que han llegado muchos venezolanos, Álvarez también tiene clara la que sería una solución. “Con los venezolanos hay que hacer algo porque están robando mucho. Hay que ponerlos a trabajar para que no hagan maldades, aunque sea a tapar los huecos de la ciudad”, dijo.



Sobre las posibilidades que tiene en la campaña asegura que “la gente lo está tomando en serio”.



“Voy pa' lante doctor”, concluyó.



