Hacer una campaña política en este país no es tan sencillo como algunos creen. A tan solo 35 días para que se lleven a cabo las elecciones al Congreso, el próximo 13 de marzo, varios candidatos se ven enfrentados a la tarea titánica de conseguir votos en zonas de difícil acceso.



Y es que no es solo el hecho en sí de hacer proselitismo sino que hay que tener en cuenta que en algunos lugares la guerra no les permite avanzar en la contienda y en otros es la geografía y las distancias las que parecen atravesarse a la democracia.



(Lea también: Así va la intención de voto para las coaliciones políticas, según encuesta).

De esto último sí que está lleno el país, especialmente en la Orinoquia y en la Amazonia. Son lugares en donde conseguir un voto es mucho más costoso que al interior del país y donde los recorridos son más riesgosos y, por supuesto, se hacen más largos.



Hay zonas en las que los trayectos pueden tardar hasta dos días en bote y a píe para llegar a sitios en donde escasamente se encuentran unos 50 votos. Pero en una contienda como esta eso puede marcar la diferencia, al tratarse de lugares en los que un congresista puede salir elegido con unos 7.000 votos.



(Además: Seguridad y elecciones: plan operacional de FF. MM.)



Indudablemente, uno de los lugares más lejanos es el Guainía. Es un departamento en el que la geografía y la naturaleza parecen oponerse a los candidatos.



Es así, como para ir desde la capital hasta el municipio de Barranco Minas hay dos alternativas: en avión, en un vuelo que dura aproximadamente una hora, o por río que son 10 horas en una lancha rápida, siempre y cuando el afluente esté crecido.



Si el candidato tiene algo de recursos, puede alquilar un vuelo chárter desde Villavicencio, por el cual le pueden cobrar unos 3 millones, o irse en el DC-3, que va todos los miércoles a ese poblado y cuyo pasaje cuesta alrededor de 400.000 pesos.



“Aquí en Guainía el 70 por ciento de los recursos que se destinan a la campaña se van en transporte y logística. Hay sitios en donde un galón de gasolina puede costar hasta 40.000 pesos y una gaseosa 2 litros 30.000”, explicó el candidato Carlos Cuenca, actual representante a la Cámara y quien asegura que el denominador común en la mayoría de estas salidas es que hay que echarse la bendición antes de subirse a la lancha o al avión.



(Le puede interesar: ¡La gran sorpresa! Ingrid Betancourt es tercera en la última encuesta).

Facebook Twitter Linkedin

El candidato Carlos Cuenca, actual representante a la Cámara, debe hacer largos recorridos en lancha. Foto: Campaña Carlos Cuenca

Uno de los sitios más lejanos que hay en el Guainía para ir hacer campaña es Punta Tigre. Para ir allí hay que alquilar un vuelo chárter -que se hace en Villavicencio- el cual debe partir desde Inírida y volar hasta Mitú, la capital del Vaupés.



Allí se aterriza, se recarga la avioneta de combustible y se vuela hasta el lugar, donde está adecuada una pequeña pista en medio de la selva. En la zona hay unas 200 personas aptas para votar y el vuelo puede costar unos 3 millones de pesos.



Sobre el río Guainía está Caño Colorado, otro sitio al cual hay que llegar en avioneta con vuelo previo hasta Mitú.



Mientras en buena parte del país, los candidatos llevan pancartas, volantes y publicidad en sus recorridos, en estas zonas alejadas se debe llevar una cava con agua, enlatados, hamaca y repelente para los zancudos.



Por el río Inírida se llega hasta Chorro Bocón, el último sitio hasta el que la Fuerza Pública les recomienda a los candidatos desplazarse, por asuntos de seguridad. Hasta allí son seis horas de recorrido y hay que pasar cuatro raudales.



Por los lados de la frontera con Venezuela la campaña se ha hecho muy difícil pues hay un sujeto que se autodenomina Alex Bonito, quien no está permitiendo que por la zona transite la gente a menos que le paguen una extorsión.



Siguiendo hacia el sur, por la frontera con Venezuela y Brasil, la recomendación es que la campaña solo se haga hasta San Felipe, donde hay una base de la Armada. De ahí para abajo prefieren no continuar por los riesgos de seguridad para los candidatos.



(Le recomendamos leer: “Hay que poner a trabajar la gente, la gente no trabaja”: Rodolfo Hernández).

Facebook Twitter Linkedin

En algunos casos, solo es posible llegar en avioneta o en un vuelo chárter. Foto: Campaña Carlos Cuenca

Una situación similar se registra en el Vichada. Diego Parra, candidato al Senado de la lista del partido llanero, está en Cumaribo, el municipio más extenso de Colombia y cuyo casco urbano escasamente tiene unas cuatro calles.



De acuerdo con él, para moverse hasta la comunidad ubicada en la selva de Acatisema, muy cerca de Barrancominas, hay que hacer un recorrido de ocho horas por una trocha hasta Santa Rita, en la frontera con Venezuela, y de ahí hay que navegar alrededor de 12 horas por los ríos Orinoco y Guaviare.



“Uno se lleva panela, café, el kit de aseo, el chinchorro, el toldillo, la linterna, papel higiénico y un radio. Hay quienes cargan el agua y otros no llevamos porque por el camino hay muchos nacederos”, contó.



Situación muy similar se registra en el Amazonas, un departamento con más de 90.000 kilómetros y que solamente tiene dos municipios pues los demás se consideran áreas no municipalizadas.



La zona más cercana a Leticia, la capital del departamento, es Puerto Nariño.. Para llegar hasta allí hay que alquilar un bote que cobra alrededor de 2 millones de pesos a lo que se suman los 2 millones de pesos que vale la gasolina y lo que hay que llevarles a las comunidades.



En esa zona del país el punto más alejado puede ser La Victoria, un caserío en su mayoría integrado por indígenas. Para llegar hasta allí el recorrido en bote puede durar más de un mes. Así que solo puede hacerse en vuelo chárter.



(Además: OEA hace llamado a reforzar garantías electorales).

La guerra, otro impedimento

A los líos que ofrece la naturaleza, en algunos departamentos hay que sumarle los inconvenientes de orden público. Este es el caso de Arauca, Cauca, Nariño y Chocó.



Mientras el pasado Gobierno Nacional vociferaba en el 2018 que esas eran las elecciones más seguras de la historia, en este 2022 nunca antes había sido tan peligroso ponerse una camiseta de un partido y salir a repartir volantes o hacer reuniones políticas en Arauca, un departamento marcado por más de medio centenar de asesinatos en lo que va corrido del año.



Yecid Lozano, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, ha sufrido tres atentados en los últimos 5 años, le han matado tres escoltas y en estas elecciones se ha visto obligado a hacer proselitismo de forma virtual.



(Le recomendamos leer: 'A Colombia le preocupa la seguridad de sus ciudadanos': canciller).

Tengo dos anillos de seguridad. Nuestra campaña se hace virtual, no gastamos en vallas porque nos las queman y nos las tumban FACEBOOK

TWITTER

“Tengo dos anillos de seguridad. Nuestra campaña se hace virtual, no gastamos en vallas porque nos las queman y nos las tumban (...) no utilizamos ninguna gorra ni camisetas, muy poca publicidad. Hay gente que deja colocar algunos pendones en Saravena pero Arauquita sí cero”, dice el candidato.



Con chalecos antibalas y todo un esquema de seguridad acuden algunos candidatos al Congreso por el Cauca a zonas declaradas como rojas en esta región del suroccidente del país por la grave situación de orden público por cuenta de grupos armados organizados, entre disidentes de las Farc, Eln, ‘Pelusos-Epl’, paramilitares y narcotráfico.



Ese es el caso de aspirantes como Argeny Gómez, candidata del partido Liberal a la Cámara, “hay lugares, que por el tema complejo de seguridad y por la violencia que se ha generado, a los que no he podido entrar. Por recomendaciones de la Fuerza Pública nos han dicho de sitios del Cauca a donde no puedo ir”, dijo la candidata, quien ha tenido que visitar algunas zonas con chaleco antibalas y escoltas.



No es por menos que Mininterior dispuso más de 1.200 hombres y 462 carros blindados para proteger a los aspirantes.



En Nariño tampoco es sencilla la tarea. Amílcar Pantoja, secretario de Gobierno de este departamento, admitió que hay dificultades con dos candidatos del Pacto Histórico que han denunciado recibir amenazas. Asegura que la contienda política avanza en medio de un conflicto que no acaba y no es nuevo.



Chocó es otra de las regiones que está en la mira de las autoridades por dificultades de orden público; de hecho, en ciertas zonas del departamento hay que pedir permiso a grupos armados para poder desplazarse. El candidato a la Cámara de Cambio Radical Gilber Palacio, contó que efectivamente “hay regiones a las que uno va y ve que ahí están los actores del conflicto con algún tipo de armamento”.



El Gobierno ya echó a andar el llamado Plan Democracia, que busca el control territorial, la protección de la población y la seguridad en las elecciones.



Según el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, serán 126.000 integrantes de las diferentes Fuerzas los que garantizarán la seguridad en las jornadas electorales en los 12.514 puestos de votación.



REDACCIÓN POLÍTICA Y NACIÓN