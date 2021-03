¿En qué va la convergencia de centroizquierda?

La coalición de centroizquierda o de la esperanza, como la denominan algunos, comenzó a enredarse. De este grupo hacen parte el exgobernador Sergio Fajardo, el exministro Juan Fernando Cristo, el senador Jorge Enrique Robledo, la representante Ángela María Robledo, el exsenador Juan Manuel Galán, el exvicepresidente Humberto de la Calle y la Alianza Verde.

(Además: Comunes plantea una gran convergencia de los sectores de izquierda)



Ellos trabajan en unos acuerdos que les permitan tener un candidato único para las presidenciales del 2022. Quieren una consulta entre los aspirantes de la convergencia en marzo del año entrante.



Ahora los ‘verdes’, que habían dicho que harían una encuesta entre cinco aspirantes para definir su candidato, cambiaron de opinión.



En ese partido ya estaban listos los senadores Sandra Ortiz, Jorge Londoño, Iván Marulanda y Antonio Sanguino, y el exgobernador Camilo Romero.



Sin embargo, a última hora el exgobernador Carlos Amaya apareció para decir que será precandidato, pero que lo dejaran llegar para la consulta. Y lo aceptaron.



Hasta ahora, seis ‘verdes’ irían a la consulta de marzo y no tendrán definido su candidato a mediados del año, como era el compromiso. Pero habrá que ver si los ‘verdes’ se mantienen en esto.



De todas maneras, eso generó inquietud entre otros integrantes de la convergencia.

Además, el fantasma de Gustavo Petro volvió a aparecer. Un compromiso que quedó claro desde el inicio es que trabajarían en esa convergencia, pero solo si Petro no estaba.



(Le puede interesar: La clara advertencia de Uribe para sus concejales en Medellín)

Romero, ¿el lío?

En la convergencia hay quienes ven a Romero, quien al parecer era el favorito para imponerse en la encuesta, como muy cercano al senador de Colombia Humana. Además lo cuestionan, en voz baja, porque tiene problemas jurídicos de cuando fue gobernador de Nariño.



Romero le expresó a EL TIEMPO su molestia por el cambio de reglas de juego. Dijo que el partido “se bajó” de la encuesta, que a él no le disgustaba.



Para él, esa decisión es una estrategia sin sentido pues los llevaría divididos a la consulta.



Sobre su cercanía con Petro, Romero dijo que no se había saludado con el senador desde el año 2018 y que se lo volvió a encontrar en noviembre pasado.



Y frente a las investigaciones que tiene en curso, aseguró que “hacen parte del sicariato judicial” del que ha sido víctima. “Estamos en un ejercicio de defensa, como corresponde”, destacó.



Romero recordó que su gestión también le dejó amenazas de muerte, chuzadas y hasta le quitaron la visa a Estados Unidos.



Pero el exministro Cristo le bajó el tono a lo que está ocurriendo y dijo que “es complementario el proceso interno de los ‘verdes’ con el de la convergencia” y aseguró que se seguirá avanzando en el trabajo que llevan.



(Le puede interesar: No se descuide: Estas son las medidas que siguen vigentes por covid-19)



POLÍTICA

También puede leer:

-Coaliciones, la fórmula que se impone en la campaña al 2022



-En Secreto... Indecisión



-'Gobierno debe explicar para qué uso una lista con nuestros nombres'