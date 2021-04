Los duros cuestionamientos de Luis Pérez contra Fajardo 

Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia y aspirante presidencial, se fue este lunes lanza en ristre contra su antecesor Sergio Fajardo, quien también aspira a la Presidencia, y recordó el estado en el que le dejó la administración, cuando se la recibió en el 2016.

Pérez, a través de un comunicado de seis puntos, explicó en qué condiciones recibió la gobernación de Antioquia.



Comenzó por recordar que la Fiscalía acaba de imputarle cargos a Fajardo, ante lo cual lamentó el hecho y expresa su "deseo que resuelva pronto su caso". Dijo que la tarea de Fajardo será la de responder con serenidad y respeto a la Corte Suprema de Justicia; "pero hace lo contrario, insultar a dirigentes decentes para ver si disipa la atención de su caso".



Pérez recordó que al posesionarse como gobernador informó por escrito que “recibí de Sergio Fajardo el Departamento camino a la Bancarrota”.



"El informe se basó solo en la verdad. Me puede odiar por decir la verdad, pero no puede odiar la verdad. Los documentos oficiales que se pueden consultar son", señaló Pérez.



Le puede interesar: Las duras críticas de Fajardo a la reforma tributaria de Duque

La explicación

Pérez explicó que tomó la decisión de emitir este comunicado pues la semana pasada Fajardo lo señaló de estar diciendo mentiras.



Y tras esto esto señaló que el Ministerio de Hacienda y la Contraloría certificaron que la Gobernación de Fajardo violó la ley 617, es decir, que gastó más de lo legal en burocracia y en gastos de publicidad.



También asegura en el comunicado que en su momento Planeación Nacional certificó que la Gobernación de Sergio Fajardo tuvo el peor desempeño Fiscal de la historia de Antioquia, el puesto 19.



Sobre el tema de la deuda, Pérez señaló que su antecesor recibió la Gobernación con una deuda pública de $ 600.000 millones en 2012 y la entregó en $ 1,4 billones.



Además señala que según Contraloría General de Colombia, Sergio Fajardo dejó a Antioquia como “inviable y la entidad territorial más endeudada de Colombia” y entregó el Departamento bajando de categoría.



Finalmente Pérez argumenta que se debe buscar la verdad con la misma voluntad que se busca el aire para respirar. "El aire no tiene dueños, la verdad no tiene propietarios. La verdad no es un criterio personal. La verdad iguala al poderoso y al sencillo; al culto y al ignorante; al amigo y al adversario. El que dice la verdad no necesita memoria", aseguró.



Le puede interesar: Inesperado efecto colateral de la reforma tributaria