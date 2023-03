Eli Shnaider Brener acaba de ser designado, por la Asamblea de Fundadores, como director único de la agrupación política Independientes.



Su designación se da justo cuando el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica a la colectividad, que tiene como jefe natural a Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Shnaider, exgerente del Plan Jarillón de Cali y ambientalista vallecaucano, fue fundador del Partido del Tomate. Junto a Quintero y Juan Carlos Upegui confirmó que ya está definido que Esteban Restrepo será la fórmula para la gobernación de Antioquia.



Pero también destacó que le van a apostar a la alcaldía de Cartagena, en cabeza de José Luis Osorio, así como a las alcaldías de Cali y Yumbo, en el Valle del Cauca.



Sobre Medellín, donde el alcalde Quintero ha tenido algunos episodios polémicos, dijo que esta semana se debe concluir “la definición de nuestro candidato único”.



Recordó que desde el año pasado se tienen algunos precandidatos y en este momento quedan dos: Sergio López, exdirector de Planeación, y Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No Violencia.



Agregó que esta semana, cuando definan el candidato, se abrirá la posibilidad “no solo en el espacio de consulta con el Pacto sino con los que representan el sector alternativo”.



Igualmente se refirió a que Juan Daniel Duque “se está organizando” para que ser aspirante en Bogotá.



También se anunció el nombre de Camila Villamizar para la alcaldía de Cúcuta, entre otras ciudades.

Otras apuestas

“Adicional a eso, con el anuncio de la personería jurídica buscaremos consolidar candidaturas, no solo a gobernaciones, alcaldías, sino también asambleas, concejos y juntas administradoras locales en todo el país”, destacó.



De acuerdo con él, han recibido mensajes de todo el territorio nacional de personas interesadas en hacer parte de sus listas.



Alrededor de Independientes, buena parte de la inquietud radica en qué tan cerca del Pacto Histórico van a estar en octubre los amigos del alcalde Quintero.



Ahora esa colectividad, con personería jurídica, no va a necesitar al Pacto para avalar sus candidatos. Y eso los podría alejar un poco.



“Desde el mismo momento que arrancamos en este proceso político, cuando nos remontamos a lo que fue el partido del Tomate, siempre nos hemos considerado independientes y nunca hemos aceptado jefaturas”, dijo Shnaider.



Pero tras esto dejó en claro que en las presidenciales del año pasado “fuimos bastante relevantes en el triunfo del presidente Petro”. Sin embargo, “tenemos una cercanía”, destacó.



No obstante, resaltó que con la personería plantean seguir independientes en la política.



