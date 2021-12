Ingrid Betancourt no descarta ser candidata presidencial

Los movimientos políticos Verde Oxígeno, de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, y Salvación Nacional, impulsado por Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, tienen de nuevo personería jurídica.



La determinación la tomó este miércoles la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante las peticiones de las dos organizaciones políticas, las cuales tienen la expectativa de participar en las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.



Esto se da luego de que la Corte Constitucional determinara que el Nuevo Liberalismo tenía derecho a la personería jurídica.



Para el alto tribunal, a los líderes de esa colectividad se les cerró el camino, de manera violenta, para seguir participando en política.



En consideración del CNE, tanto en el caso del secuestro de Ingrid Betancourt como en el asesinado de Álvaro Gómez “se presentaron hechos de violencia a causa del conflicto armado” que imposibilitaron que estos movimientos pudieran seguir el camino político.



Este reconocimiento jurídico implica que el Partido Verde Oxígeno y el Movimiento de Salvación Nacional podrán avalar candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.



#AestaHora

El CNE notifica de manera personal a @IBetancourtCol de la decisión de la sala plena que le reconoció personería jurídica al partido Verde Oxígeno. pic.twitter.com/SV4Hy6FU34 — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) December 1, 2021

Y ahora, ¿qué va a pasar con esos dos nuevos jugadores en el escenario político?

En el caso de Betancourt, lo que ella había dicho en la Coalición Centro Esperanza es que por el momento no piensa ser candidata presidencial.



Por eso ayer sorprendió con unas declaraciones que dio a los medios de comunicación en la sede del CNE, cuando le preguntaron si iba a aspirar a la Presidencia.

“No puedo decir que no lo estoy considerando”, respondió.



“No me quiero desviar en el propósito. Yo creo que cada uno de nosotros siente en su corazón cuál es su sitio y dónde puede ayudar más y mejor”, agregó.



Por otro lado, Enrique Gómez aseguró que el Movimiento de Salvación Nacional está conformando las listas, las cuales están muy avanzadas en la Cámara en algunos departamentos. En el Senado se tienen nombres como José Miguel Santamaría, Lida Salazar y Ángela Vélez.



La lista al Senado será exclusivamente de Salvación Nacional y para Cámara considerarían algunas alianzas.

¡Hemos recuperado la personería jurídica de @MovSalvacionNal ! Empezaremos desde ya a trabajar para lograr un Acuerdo sobre lo Fundamental entre los colombianos ¡Nace una nueva alternativa! #RenaceSalvacionNacional pic.twitter.com/EMpqQKSbHX — Enrique Gómez M. (@Enrique_GomezM) December 1, 2021

Gómez dijo que hará una campaña a la presidencia con base en las ideas y propuestas que dejó Álvaro Gómez.



“Pensamos mantenernos hasta la primera vuelta con este ideario que se dirige a todas la ideologías y a todos los votantes con la preocupación por cambiar la forma de hacer política y la forma de manejar el Estado”, afirmó



No aceptaron la invitación

Ingrid Betancourt invitó esta semana a la actriz Margarita Rosa de Francisco y a la lideresa Francia Márquez para que sean precandidatas en Centro Esperanza.



Márquez publicó una foto con Gustavo Petro con el siguiente mensaje: “Seguimos sosteniendo con firmeza que en el Pacto Histórico está la esperanza para un nuevo país en favor de la paz, la justicia social y la dignidad”.



Y Margarita Rosa de Francisco aseguró que “mejor me quedo acá con los descamisados y no con el grupo higiénico de gente bien hablada y decente que se llama a sí misma buena”.

