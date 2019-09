‘No me molesta que digan que soy la candidata de Dilian Francisca’

La candidata a la gobernación del Valle Clara Luz Roldán, de quien varios sectores políticos dicen que es la apuesta de la actual mandataria seccional, Dilian Francisca Toro, dice que esta afirmación no le molesta. Por el contrario, se siente orgullosa. “La gente lo que quiere es continuidad”, le dijo Roldán a EL TIEMPO.



¿Cómo va la campaña?

Gracias a Dios, muy bien. Hemos hecho el recorrido por el Valle del Cauca cuatro veces. Ha sido un año muy hermoso, y, aunque uno anda ya un poquito agotado, el Valle es tan lindo que para mí ha sido un placer.



En esos recorridos, ¿cuál es el principal problema que ha notado?



Aunque todo el mundo dice que el primer punto es la seguridad, lo que he detectado es que va muy acompañado del desempleo. Por eso hemos establecido cinco pilares en los que los vallecaucanos están pidiendo mayor inversión: seguridad, generación de empleo para el emprendimiento, turismo, medioambiente y deporte y cultura.

Si es elegida, ¿qué mantendría de la administración actual y qué cambiaría?

Mantendría mucho porque es una administración bien exitosa. En cada uno de los rincones del Valle nos manifiestan la satisfacción por estos cuatro años de gobierno. No diría que cambiaría, sino que haría una gran inversión en turismo. Esta gobernación abrió la puerta, y ya hay algunos municipios del Valle catalogados como ‘pueblitos mágicos’, como Ginebra y Guacarí. Vamos a seguir. He venido presentando esta alternativa de gobierno como un gobierno de continuidad, porque los grandes planes no se hacen cortoplacistas, sino a largo plazo.



¿Qué destaca usted de la actual administración?



Que la gobernadora logró unirnos a todos: a los gremios, a la academia, al bloque parlamentario y, obviamente, a la Gobernación frente a unas metas en común. Trabajar de la mano y con unas metas en común fue supremamente importante, y yo, si soy elegida, seguiré con esto. En cada una de las juntas directivas a las que me han invitado, por ejemplo Asocaña, lo primero que me han dicho es que querían saber si yo iba a seguir con la ruta que hoy lleva el departamento y le ha impuesto la gobernadora.

¿Le molesta que se diga que usted es la candidata de Dilian Francisca Toro?



Dilian Francisca Toro es mi mentora. Con ella aprendí a hacer política social, fui a las comunidades a hacer las primeras brigadas de salud. Hace más de 25 años, con ella hemos trabajado socialmente. Siempre con las comunidades. Entonces, no. Inclusive me siento muy orgullosa de que las dos hayamos logrado trabajar en un bien común y dejar en alto nuestro departamento. No me molesta que digan eso.



Hay quienes dicen que ustedes cooptaron todos los sectores políticos en el Valle, ¿eso es cierto?



Está demostrado, y así sucedió en las presidenciales, que para las elecciones uninominales se vota por la persona que gusta. El hecho de que muchos partidos nos estén apoyando significa que entendemos que debemos trabajar de la mano, que si no nos unimos, no vamos a sacar el Valle adelante. Creo que el 27 de octubre, siendo muy importantes los partidos, la gente elige a la persona que ha visto que ha hecho por su departamento y ha tenido resultados.



JUAN FRANCISCO VALBUENA

Redacción Política​