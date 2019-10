Las duras críticas del expresidente Gaviria contra el Procurador

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, lanzó este jueves duras críticas contra el procurador Fernando Carrillo, por la decisión que tomó de suspender por tres meses al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, por supuesta participación en política.



Para Gaviria, la decisión de la Procuraduría, "es a todas luces arbitraria porque

se toma con base en una grabación de una conversación privada de la que no se puede

inferir que el alcalde estuviese usando los bienes públicos para favorecer a un

determinado candidato".



Dice que tampoco se puede inferir que esté incurriendo en un constreñimiento para inducir a que las personas voten en un determinado sentido.



"No escapa, en cambio, al procurador Carrillo, que esa decisión en cambio sí busca

desprestigiar la campaña del candidato liberal y ahí sí interferir indebidamente en el

resultado electoral usando su poder", destaca el jefe del liberalismo.

En su comunicado, Gaviria asegura que la a medida preventiva "no tiene ninguna justificación" y dice que es "absolutamente desproporcionada" toda vez que, si se trata de precaver la imparcialidad de las autoridades durante el proceso electoral, ese riesgo cesa el próximo lunes y no dentro de tres meses.



Pero no se queda en esto sino que cuestiona a la Procuraduría. "Debo manifestar mi extrañeza, en cambio, por la inacción de la Procuraduría y de las demás autoridades en relación con las versiones, avaladas por funcionarios públicos, que indican que dineros del narcotráfico se están usando para financiar campañas en

Risaralda, sin que hasta ahora se conozca resultado alguno de las investigaciones sobre hechos que se han dado a conocer desde hace varias semanas", señaló en su comunicado.



Termina asegurando que el Procurador "debería aceptar que sus decisiones son exageradas frente a hechos inocuos e inexistentes frente a los hechos que sì son verdaderamente graves".