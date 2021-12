Tensiones en el Pacto Histórico por posible alianza con Luis Pérez

La posible llegada del exalcalde de Medellín Luis Pérez al Pacto Histórico provocó una especie de rebelión en algunos sectores de esta convergencia, en la cual se han escuchado las críticas de diferentes bloques que apoyan la aspiración presidencial del senador Gustavo Petro.



Las tensiones se suscitaron luego de que se conociera la intención de Pérez se unirse a esta coalición de izquierda y centroizquierda e, incluso, buscar una alianza con parte del liberalismo, tendencia donde el exalcalde ha pedido pista para ser candidato presidencial en el 2022.



Uno de los primeros rechazos vino de la precandidata Francia Márquez, quien busca competir con Petro en una consulta, en marzo del próximo año, para lograr un cupo a la primera vuelta presidencial.



“Hay agentes políticos, como @Luis_Pérez_G, que por acción u omisión han propiciado momentos dolorosos, que se miden en pérdidas de vidas humanas. Este país tiene heridas profundas que requiere sanar. Y eso no va a pasar si cambiamos los valores sobre la vida, por votos”, afirmó la activista.

El senador por el Polo Iván Cepeda, quien representa a uno de los sectores protagónicos dentro del Pacto Histórico, compartió un mensaje del excongresista y aliado político Alirio Uribe en el que dice: “Desde Vamos Por los Derechos del @PoloDemocratico hemos sido claros en que los antiderechos y el señor Luis Pérez no deberían estar en el Pacto Histórico”.



Hasta el momento, Petro no se ha referido puntualmente a las acusaciones sobre el exalcalde Pérez y al rechazo que ha generado en algunos sectores su posible llagada a esta convergencia, pese a que diferentes medios se lo han consultado. Para el precandidato, “el Pacto Histórico es entre diferentes, si no, no es Pacto”.

Decir que al Pacto Histórico no entran quienes hayan sido uribistas es excluir la mayoría de la población.



El senador afirmó que “se le ha propuesto al liberalismo todo y a sus integrantes en particular un pacto entre progresismo y liberalismo alrededor de dos grandes conceptos: lo que el liberalismo hizo en el siglo XX como revolución en marcha, pero puesto en el siglo XXI y el gran pacto de la Constitución de 1991”.



“Si sobre esos dos ejes podemos lograr un programa que garantice los derechos fundamentales de la gente, podemos decirle con confianza a la población colombiana que le estamos proponiendo la paz grande para Colombia”, afirmó Petro, ayer, tras un debate presidencial.



Pese a esta especie de rebelión entre algunos sectores del Pacto Histórico por la posible llegada del exalcalde Pérez y de una parte del liberalismo, varios observadores han manifestado que, por el momento, la situación no parece afectar la aspiración del senador de izquierda.

