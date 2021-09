'Entiendo que las bases de Rafael Nieto están con María Fernanda Cabal'

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez fue el segundo congresista en votos en el uribismo en 2018: el expresidente Álvaro Uribe obtuvo 875.554 votos al Senado y Rodríguez alcanzó 104.248 a la Cámara en Bogotá, según la Registraduría Nacional.



Con este antecedente y con varias propuestas novedosas, como crear una jornada en la que los jóvenes estudien en la mañana y comiencen a trabajen en las tardes, Rodríguez avanza en su campaña al 2022.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista habló del incidente con el analista Rafael Nieto, otro precandidato uribista, quien habría cuestionado algunos de sus antecedentes. “Lo único que voy a hacer en esta campaña es, como se dice, ‘no hablar mal de la panela ajena para vender la mía’”, afirmó Rodríguz.



¿Cómo va la campaña?

Recorrer el país y construir la política del afecto es algo que lo llena a uno de satisfacción. Construir las ideas con jóvenes, empresarios, trabajadores, campesinos definitivamente nos hace ver que hay creer en una agenda desde y para las regiones y en eso hemos estados supremamente comprometidos.



¿Cómo está viendo la puja por el aval del Centro Democrático?

A mí me da tristeza que muchos de ellos se ponen a pelear y no a hablar de las tesis. Aquí lo que tenemos es que ganarnos el corazón de la ciudadanía y por eso mi invitación a los otros precandidatos del Centro Democrático es a que hablemos de las propuestas y de qué vamos a hacer con el país entre 2022 y 2026 y demos ejemplo, pero no apelando a esas contiendas políticas en las que, a veces, algunos nos quieren meter. Esto es de sumar y no de restar.

Rafael Nieto Loaiza, precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: IG: rafanietoloaiza

¿En qué terminó el pleito con el analista Rafael Nieto?

Al doctor Rafael Nieto le tengo mucho respeto. Creo que he sido un hombre frontal en la lucha contra la corrupción, no solo en materia electoral, sino que judicialicé el ‘cartel de la toga’. Lo que he entendido es que las bases del doctor Rafael Nieto están hoy con María Fernanda Cabal y que se quiere desmontar de la aspiración presidencial. Sería una lástima, pero lo único que voy a hacer en esta campaña es, como se dice, ‘no hablar mal de la panela ajena para vender la mía’.



¿Qué opina del apoyo de gran parte de la bancada uribista al precandidato Óscar Iván Zuluaga?

Tengo todo el cariño por la bancada de Senado y Cámara. El doctor Óscar Iván fundó su grupo semilla entre senadores y representantes. Yo lo estoy fundando con 300 jóvenes que han firmado una carta en la que le piden al partido que yo sea el candidato a la Presidencia. Ese es mi grupo de semilla y me diento orgulloso de él.

¿Qué está proponiendo para atender el tema de la inseguridad en las ciudades?

Colombia necesita trabajar en tres ejes. Hemos visto cómo la inseguridad en las ciudades está desbordada y lo que hemos dicho es que hay que transformar este tema y hacer una ruta sobre justicia y seguridad. Esa ruta incluye prevención del delito, en lo que vamos a hacer la ‘jornada única’. Esto es que en los sitios más vulnerables y donde hay mayor violencia vamos a crear esta estrategia para que los niños y jóvenes en la mañana estudien y en la tarde trabajen. Con esto buscamos proteger a jóvenes entre 10 y 18 años, que son los más cooptados por las organizaciones criminales.



¿Cuál es el segundo eje en esta materia?

Impulsar ‘el que la hace la paga’ y para eso tenemos que transformar toda la legislación que tenemos y que genera un 97 por ciento de impunidad. Y también pensar en los pospenados, en las segundas oportunidades para que no reincidan. Daremos los primeros pasos, que ya se han venido trabajando con el presidente Iván Duque, y que deben construirse para tener una sociedad segura.



El precandidato presidencial uribista Edward Rodríguez con algunas comunidades indígenas. Foto: Prensa Edward Rodríguez

¿Y qué se debe hacer, según usted, para la reactivación?

Debemos ser socios de los gobernadores y los alcaldes y ejecutar una política de 24 meses de reactivación económico enfocada en aquellos jóvenes que hoy no puede estudiar ni trabajar. No es que no quiera, es que no les han dado la oportunidad. Por eso hemos creado un plan en el que en los tres primeros meses se capaciten y los otros 21 meses los ponemos a ganar entre uno y cuatro millones de pesos para que hagan acueductos rurales, viviendas de interés social y generen economía del cuidado y de esta manera podamos salir de esta crisis.



¿Qué se puede hacer para la deuda social que tiene el país?

Potencializar lo que ya ha hecho el presidente Duque para que pasemos del 25 al 40 por ciento de cubrimiento y nos prioricemos también en la mujer y en los mayores de 40 años, que también hoy están sufriendo y no tienen accesibilidad a empleo. Y hay otro elemento que se llama ‘saber hacer’. Muchos de nuestros emprendedores, pequeños y medianos empresarios se quebraron. Nosotros los vamos a ir a buscar y les vamos a decir ‘mire, aquí hay un crédito casi que condonable en intereses para que ustedes vuelvan a abrir sus locales y volvamos a tener esa política del ‘saber hacer’, que es la que ha generado empleo.

@petrogustavo la política se construye con las nuevas generaciones, a partir del afecto y no con la política del odio. pic.twitter.com/zivDKpsMwV — Edward Rodríguez (@EDR_CD) September 20, 2021

Una preocupación entre los jóvenes es el medio ambiente, ¿qué ideas está planteando en este tema?

Dentro del paquete de crecimiento económico tenemos que apuntarle al crecimiento verde. Me dicen ‘el congresista verde’, pero no por ser de Alianza Verde, sino porque he impulsado las leyes más importantes en protección ambiental. Ya pasamos de 34 a 2.500 megas instaladas de energía limpias. Yo quiero triplicar eso para que, con energías eólicas y de hidrógeno, podamos potencializar y seguir en la transformación eléctrica. La idea es que en 2030 disminuyamos en un 51 por ciento los gases de efecto invernadero.



¿Cree que el uribismo y a la derecha le alcanzará para derrotar a un aspirante presidencial como Gustavo Petro en las presidenciales del 2022?

Estoy seguro que vamos a ganar en el 2022. Yo represento la política del afecto. La ciudadanía está cansada de la política del odio y de tantas divisiones. Es momento que nos unamos como colombianos y entendamos que unidos -sin importar si el pensamiento es de izquierda, de derecha o de centro- todos ganamos.

