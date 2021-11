Unión en el centro, con más dudas que certezas

Una propuesta del exgobernador Sergio Fajardo puso a pensar a algunos precandidatos presidenciales del centro sobre la posibilidad de una unión para el 2022, la cual, por el momento, parece tener más dudas que certezas.



Por medio de un documento, Fajardo manifestó que su deseo es: “(Sentarnos) a trabajar en un acuerdo de mínimos que nos permita unirnos y enfrentar como una fuerza conjunta a los extremos políticos que tanto riesgo representan”.



La propuesta del exgobernador se conoció el mismo día que la encuesta de intención de voto realizada por T&SE en la que él ocupó el quinto lugar después de la franja de indecisos, el voto en blanco y los precandidatos Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.



Para varios observadores, uno de los principales destinatarios de la idea sería el exministro Alejandro Gaviria, quien hace algunas semanas cerró la puerta del diálogo con la Coalición de la Esperanza.



Esto debido al rechazo de algunos de sus integrantes al Partido Liberal y a su director, el expresidente César Gaviria, los cuales han manifestado su simpatía a la aspiración presidencial del exministro.

César Gaviria, jefe Partido Liberal. Foto: Mauricio Moreno

Tras conocerse la propuesta de Fajardo, el exministro de origen liberal Juan Fernando Cristo, quien ha tenido diferencias con las directivas del liberalismo y está en la Coalición de la Esperanza, afirmó que con el exministro Gaviria hubo “una conversación de una hora” que, “lamentablemente”, no pudo seguir.



“Hemos discutido mucho que las puertas tienen que estar abiertas para explorar acuerdos, no solamente con Alianza Verde, sino también con Alejandro Gaviria. Creo que tenemos que ir más allá y ampliar ese centro. No podemos cometer las equivocaciones del pasado”, le dijo Cristo a @ultimahoracol.



Por ello, la respuesta de Alejandro Gaviria no se hizo esperar y se dio ayer en la ciudad de Cali, en medio de un debate con otros precandidatos presidenciales. “Lo que espero es muy pronto, quizá este fin de semana, sentarme con Sergio Fajardo para que lo escrito allí se pueda materializar en unas vías de encuentro que sean como tienen que ser: incluyentes y sin veto”, afirmó.

Alejandro Gaviria anunció que dialogará, pero no está claro el tema de los vetos

Estas palabras de Alejandro Gaviria dejaron la puerta abierta al diálogo con Fajardo, pero también dejaron algo claro y es que la alianza entre estas dos fuerzas políticas podría darse, pero si se levanta el veto que algunos integrantes de esa convergencia han puesto sobre el sector del Partido Liberal que lo está apoyando. Esa, tal vez, sería su condición para que esta vez las conversaciones avancen y lleguen a algún lado.



El resto de precandidatos que han manifestado su inclinación hacia el centro no se han pronunciado sobre este tema y varios de ellos le dijeron a EL TIEMPO que la propuesta de Fajardo estaba dirigida exclusivamente a Alejandro Gaviria. Y, por lo dicho por el exministro, esa unidad del centro que está proponiendo el exgobernador no parece sencilla, al menos por el momento.

Para Catalina Monroy, experta en temas políticos y académica de la Universidad del Rosario, Fajardo “reconoce” que “o consolida pronto su coalición, o surgirán nuevas alianzas que pongan en peligro su aspiración presidencial”.



“Un ‘no’ de Alejandro Gaviria significaría el surgimiento de otra coalición, pacto o alianza, quizás desde el Nuevo Liberalismo, debilitando el sueño de tener un gobierno alternativo de centro y cediendo terreno al temido y hasta ahora imbatible Pacto Histórico”, dijo.

