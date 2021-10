¿Qué hacía Juan Carlos Echeverry en reunión de precandidatos conservadores?

Pese a estar avanzando en un proceso de recolección de firmas para avalar su candidatura presidencial al 2022, el exministro Juan Carlos Echeverry participó este martes en una reunión con los precandidatos del Partido Conservador, en la cual se tomaron decisiones sobre la ruta que esta colectividad seguirá en la campaña electoral que está calentando motores.



Echeverry participó del encuentro vía digital y compartió con aspirantes presidenciales conservadores como los también exministros Mauricio Cárdenas y Jorge Ospina Sardi y los senadores David Barguil y Efraín Cepeda, entre otros.



(En otras noticias: Quién es Jorge Enrique Robledo, el senador que busca la Presidencia en 2022)

El presidente del partido, Ómar Yepes, afirmó que se les solicitó a los aspirantes presidenciales ‘azules’ “que empiecen entre ellos un proceso de conversaciones” para seleccionar el mecanismo de elección del candidato al 2022.



Entre las opciones para esta selección están la designación en una convención nacional; la realización de una encuesta; la convocatoria de una consulta, o el consenso en el interior de la colectividad.



EL TIEMPO supo que el plazo para que los precandidatos conservadores adopten esa decisión es el 19 de octubre, y que si para ese día no existe una determinación, el Directorio Nacional Conservador definirá el mecanismo de selección del aspirante oficial.

Presencia de Echeverry

Al margen de estas definiciones, un hecho que llamó la atención fue la presencia del exministro Echeverry en la reunión de los precandidatos conservadores, tomando en cuenta que él está recogiendo firmas apoyando en el comité promotor Vamos pa’ lante con Echeverry.



(Le sugerimos: Líder religioso Alfredo Saade retira el apoyo de cristianos a Petro)



Hace algunas semanas, el exministro le dijo a EL TIEMPO que escogió el camino de las firmas porque su interés es “tratar de sintonizarse con en qué está la gente” y afirmó que “más que liberal o conservador o de izquierda uno tiene que mirar los problemas y la forma de solucionarlos”.

Me conmueve y me llena de gratitud con estos 'pelaos' que emplearon el fin de semana recogiendo firmas.

¡Esa es la actitud, ustedes son una Berraquera!#PaLanteConEcheverry pic.twitter.com/aT3k4O4frE — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) September 27, 2021

Y agregó que para la elección presidencial del 2022 se sentiría más cómodo en una coalición de derecha o centroderecha, como la que se ha hablado en sectores como el uribismo, el conservatismo, ‘la U’ y otros movimientos ciudadanos.



Ómar Yepes, presidente del Partido Conservador, explicó la presencia de Echeverry en la reunión de los precandidatos conservadores y dijo que la decisión de si seguirá con las firmas o buscará el aval de esta colectividad la tiene solamente el exministro.

Facebook Twitter Linkedin

El exministro y aspirante presidencial Juan Carlos Echeverry en un foro con otros precandidatos, hace algunas semanas. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Cuando fue a comenzar el proceso de recolección de firmas me llamó y me dijo ‘yo voy a hacer una recolección de firmas para darme a conocer un poco más, porque la verdad yo he estado ausente del país un poco de tiempo y no tengo la misma visibilidad que tienen otros candidatos, pero aspiro al aval del Partido Conservador’. Desde luego es un tema que tiene que definir él”, afirmó Yepes.



Para varios observadores, Echeverry debe tomar la decisión de seguir con las firmas o buscar el aval conservador muy pronto, ya que la fecha para la selección del mecanismo es el próximo 19 de octubre y si quiere competir a nombre de los ‘azules’, el exministro debe entrar en la campaña conservadora lo más pronto posible.



Hasta el momento Echeverry no se ha pronunciado públicamente sobre este tema, pero se espera que en las próximas semanas esté haciendo anuncios importantes.

En otras noticias de política

Coalición de la Esperanza se pronuncia sobre apertura de frontera



'Estoy totalmente tranquilo': Peñalosa sobre los papeles de Pandora



POLÍTICA