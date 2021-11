'No quiero ver a Colombia sumida en un régimen como el que Petro propone'

Con fuertes críticas a precandidatos como Gustavo Petro y Alejandro Gaviria, la aspirante presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia habló con EL TIEMPO sobre diferentes aspectos de la campaña electoral de 2022.



Valencia también se refirió a la puja en el uribismo para lograr el aval y competir a la Presidencia el próximo año y las acciones del Gobierno Nacional en medio de la pandemia.



¿Cómo está la puja por el aval del Centro Democrático?

Es una puja interesante y una oportunidad para todos. Los precandidatos somos todos gente competente, tenemos muchísimas coincidencias en la gran mayoría de temas y creo que será muy interesante saber qué le gusta al Centro Democrático.



¿Cómo responder a esa rabia que hay en algunos sectores en contra del Gobierno Nacional y del uribismo?

Creo que lo que estamos viendo es un malestar social que, por supuesto, tiene más que ver con la pandemia que con el Gobierno. Esta situación hizo que el crecimiento de la pobreza extrema fuera del sesenta por ciento. El encierro alteró de manera definitiva cómo se sentían los ciudadanos con lo que les estaba pasando. Creo que todo eso se le transfiere al Gobierno sin que necesariamente haya sido tan malo como algunos ciudadanos están diciendo.

“No hay reforma tributaria que nos saque del hueco fiscal en el que estamos; lo que tenemos que hacer es reducir la burocracia.” Paloma Valencia pic.twitter.com/NoQ50ipdMV — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) November 3, 2021

¿Qué análisis hacen desde el uribismo del liderazgo de Gustavo Petro en todas las encuestas?

Yo espero que Gustavo Petro tenga un techo en las encuestas de intención de voto, porque no quiero ver a Colombia sumida en un régimen como el que él propone, lleno de desconocimiento del mercado, que quiere brincarse las leyes de oferta y demanda, que hace demagogia con la propiedad privada, que pretende generar prestigio a través de odio. Espero que los colombianos puedan ver en el espejo de Venezuela lo que puede pasar. Hay muchos ciudadanos que dicen ‘podemos darnos un chancecito con la izquierda, ensayar a ver cómo nos va’, pero esos son ensayitos que duran 23 años, como en Venezuela. Creo que las remembranzas del discurso chavista con Petro son más que evidentes y espero que los colombianos sean conscientes de esto.



¿Qué opina del planteamiento de Petro sobre comprarle tierras al expresidente Uribe?

Me parece muy grave el comentario, porque lo que supone es que va ejercer violencia política y económica contra sus adversarios políticos. Empezar a hablar que uno les va a quitar la tierra a sus adversarios políticos y los modos de producción es el discurso marxista original. Veo ahí, primero, el comunismo puro y duro que Petro representa y, segundo, la persecución política que ya supone hacer, porque él no está diciendo ‘quitemos las tierras’, sino ‘las de Uribe’, es decir de sus adversarios políticos.

Gustavo Petro, senador y precandidato presidencial. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Diferentes sectores dicen que Federico Gutiérrez sería el ‘continuismo’ del gobierno actual. ¿Eso es cierto?

No veo a Federico Gutiérrez como continuismo del Gobierno, ni él ha pertenecido al Centro Democrático, ni porque uno sea de este partido significa el continuismo del Ejecutivo. Lo que sí me ha impresionado es la actitud de Alejandro Gaviria, porque yo creí que el discurso del centro era realmente buscar un país sin polarización y resulta que es todo lo contrario. Me parece que es un nuevo extremo, que podría llamarse el extremo centro, que no reconoce valor en nadie que no sean ellos. Me ha impresionado el sectarismo político de Alejandro Gaviria.



¿La campaña der Alejandro Gaviria genera preocupación en el uribismo?

A mí no me preocupa. Yo, en general, no me preocupo porque haya diferencias ideológicas. Cuando uno es demócrata, a uno le gusta que haya posiciones distintas para que la gente pueda contrastar. Ahora, lo que sí le impresiona a uno es el sectarismo con el que llegan.

¿Qué está proponiendo en el tema de seguridad para ganarse el aval del Centro Democrático?

A mí me gusta decir que el tema de la seguridad es como un potrero en el que están pastando todos los demás derechos. Si no se tiene el potrero o está seco, todos los demás derechos se vuelven muy flacos y se mueren. Creo que la seguridad hay que entenderla como algo constitutivo de la posibilidad del desarrollo de los demás derechos.



¿Qué hacer en este campo, entonces?

Hay varios temas: el narcotráfico, que es el generador más grande de la violencia colombiana y hay que darle con contundencia. No se puede hablar de la legalización, porque aunque es un discurso muy bonito, no tiene nada que ver con los problemas actuales. Si mañana legalizamos la cocaína lo que sucedería, simplemente, es que se nos acabarían los mercados internacionales: no podríamos vender café ni banano ni podríamos sacar las flores ni nada, porque los mercados se nos cerrarían. Lo que hay que hacer es atacarlo con toda contundencia.



¿Qué otra propuesta para el reforzamiento de la seguridad?

Necesitamos más pie de fuerza. Lo que terminó pasando es que se retiraron más de 32.000 hombres de la Policía el año pasado y este año serán otros 32.000. Las escuelas de la Policía, a toda máquina, son capaces de formar 10.700 uniformados. Por eso tenemos que lograr que se nos queden los oficiales que se nos retiran a los 38 o 40 años. Y, además, hay que restablecer la confianza entre la ciudadanía y la Fuerza Pública.

