Uribe 've con interés que esté dispuesto a buscar la candidatura': Zuluaga

Luego de varios meses de pensarlo y en los cuales dejó claros sus problemas judiciales, el excandidato presidencial y exministro Óscar Iván Zuluaga se lanzó al ruedo y llegó pisando duro al Centro Democrático.



En diálogo con EL TIEMPO, Zuluaga, una de las figuras más reconocidas del uribismo, habló sobre las respuestas que deben darse a los reclamos sociales, los problemas de seguridad en el país y la necesidad de que haya una coalición fuerte en la derecha que retenga el poder en el 2022.



¿Qué lo hizo decidirse a lanzar su candidatura presidencial al 2022?

El momento que vive el país es difícil, complejo y requiere que líderes como el caso mío, que hemos tenido responsabilidades importantes durante los últimos años, salgamos a presentar propuestas para plantear soluciones a los graves problemas sociales, económicos, de seguridad y autoridad.



¿Ya están resueltos los temas judiciales que lo frenaban para buscar esta aspiración presidencial?

Sí, realmente ese ya es un tema resuelto. El país conoce qué ocurrió en el caso de mi campaña en 2014. El país sabe cómo fue el montaje del 'hacker' y ya le hemos dado las explicaciones que corresponden sobre lo que fue, en su momento, el tema de la supuesta financiación de Odebrecht. Tengo la tranquilidad de que me he sometido con paciencia, con respeto a esas decisiones judiciales y hoy les puedo dar la cara a todos los colombianos y a los 7 millones que votaron por mí en el 2014, para reafirmar que mi campaña fue honorable y que fui víctima de un montaje para impedir que ganara la Presidencia.



Se habló de usted participara por firmas, pero finalmente se decidió por el Centro Democrático, ¿por qué?

Voy a buscar la candidatura por este partido porque es mi partido, yo lo ayudé a fundar, pero creo que lo importante es avanzar en la construcción de la coalición política con sectores coincidentes para llegar con un solo candidato a la primera vuelta. Realmente ahora lo importante es la discusión de las propuestas, de las ideas, el reconocimiento que se pueda ganar con los sectores sociales para poder interpretar lo que ellos están hoy demandando y necesitan y yo aspiro, desde el partido, congregar a jóvenes, hombres y mujeres de otros sectores con otras ideas diferentes, pero que nos una el mismo propósito: que Colombia logre una mayor justicia social y oportunidades para todos.



Algunos sectores dicen que el uribismo está un poco desgastado y golpeado, ¿usted cómo lo ve?

La política es un ejercicio del día a día y obviamente lo importante en política es ser coherente con lo que les planteó a los colombianos en su momento y siempre tener el propósito de poder cumplirle a la ciudadanía. Me parece que la circunstancia de la pandemia crea unas dificultades naturales. Confío en que en el camino el país valore las cosas buenas que se están haciendo. Hay que reconocer cosas y errores que se hayan cometido y, ante todo, hay que pensar cuáles son los retos que Colombia hoy plantea para enfrentar el ejercicio de la campaña presidencial en el 2022.

'Hay cambios drásticos desde el punto de vista sociodemográfico y democrático'

Uno de los temas más importantes ha sido el de los reclamos sociales, ¿qué hacer al respecto?

Lo primero es entender que hay cambios drásticos desde el punto de vista sociodemográfico y democrático en el país. Las mujeres representan hoy el 41 por ciento como jefes cabeza de hogar; los jóvenes representan el 34 por ciento del censo electoral, y son estas capas de la población las que más están sufriendo en temas de pobreza, empleo y falta de acceso a oportunidades. Se requiere reconocer esa realidad para diseñar las políticas que realmente den respuesta a un problema tan serio y delicado y que está significando, empujado por la pandemia, una pérdida de décadas de progreso social. Por eso la prioridad de movernos en un tema de bienestar social que ayude a superar gran parte de esos problemas.



¿Cómo está viendo el tema de la seguridad en el país y qué hacer para mejorarla?

Creo que hoy el concepto es más de autoridad, que garantice un uso legítimo de las armas, de la fuerza, de la seguridad estatal en el sentido de enfrentar nuevos desafíos. Por ejemplo, hoy el terrorismo es urbano, como lo hemos visto recientemente con las más de 150 capturas de personas de la primera línea que han venido siendo judicializadas. Lo que ocurrió con el bloqueo de Buenaventura y lo que se dio desde Cali en el intento de crear anarquía y caos, coincidiendo con la pasada protesta social.



Las marchas sociales se dieron en diferentes partes del país. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

¿Y cómo interpreta usted estos hechos que describe?

Hoy tenemos que los actores al margen de la ley, disidencias de Farc, Eln y narcotráfico lo que quieren es atentar contra la ciudadanía, pero con un modelo de terrorismo urbano, y eso cambió por completo el enfoque de autoridad. Y aparte de esto tenemos hoy una inseguridad creciente en las calles de criminalidad, delincuencia y tenemos un narcotráfico envalentonado por el crecimiento de las áreas sembradas y el dinero con el cual financian todas estas actividades criminales. Y entendiendo otra cosa adicional: que más de 2.000 actores al margen de la ley delinquen desde Venezuela, como lo dijo hace unos meses el general Navarro en una entrevista con EL TIEMPO.



¿Cómo cree que le ha ido al presidente Iván Duque?

El Presidente ha tenido que enfrentar dos pandemias: una, la herencia del gobierno anterior, que dejó serios problemas en materia social, temas sin resolver en materia económica, un crecimiento desmedido del gasto burocrático y un país inundado de coca. Y soltó unos acuerdos que, para su implementación, el país no está preparado fiscalmente en las circunstancias actuales. Y la otra, el tema de la pandemia, que eso no había ocurrido en el mundo entero en los últimos cien años. En ese orden de ideas me parece que el Gobierno ha hecho cosas importantes.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, el presidente Iván Duque y el precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Foto: @OIZuluaga

¿Cuáles destacaría usted?

El programa de Ingreso Solidario, el tema del plan hospitalario, que ha permitido el manejo de la pandemia y la vacunación. Hoy son más de 30 millones de vacunas suministradas. Creo que el tema del estatuto migrante al venezolano es una respuesta acertada a un problema tan serio como el que tenemos hoy en Colombia con casi dos millones de venezolanos presentes. Y hay otros temas que no son menores: la diversificación, por ejemplo, la matriz energética con energías limpias; creo que en materia de infraestructura hay avances sustanciales. Me parece que es de responsabilidad ver las cosas positivas que se han logrado a pesar de las inmensas dificultades económicas y sociales que ha causado la pandemia.



¿Qué le dijo el expresidente Uribe sobre su aspiración presidencial?

Él la ha recibido con optimismo. Él es un hombre que estimula y que le gusta el debate, y en la medida en que más personas estemos buscando ese espacio y esa candidatura dentro del partido, este se fortalece. Me parece que en ese propósito –y él me lo ha manifestado- él ve con interés que yo esté dispuesto a buscar la candidatura dentro del partido.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

@juanfvalbuena