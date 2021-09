‘Petro le está tratando de enseñar a la gente algo que es equivocado’

El exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Echeverry habló con EL TIEMPO sobre una de sus principales propuestas: crear una “nueva economía” para la reactivación, al tiempo que criticó al senador y aspirante presidencial Gustavo Petro por varios de sus planteamientos.



Usted está recogiendo firmas para avalarse, ¿cree que los partidos están desgastados o esto le permite acercarse más a la gente?

Uno tiene que tratar de sintonizarse con dónde está la gente. En cualquier sitio, lo primero que preguntan es ‘¿usted por dónde viene?, ¿viene por firmas?’ Cuando uno responde que por firmas le dicen ‘muy bien, eso me gusta, no queremos oír hablar de políticos’. Entonces yo digo que no soy político, que nunca he pedido un voto y que soy nuevo. Una señora me dijo ‘ojalá sirva para algo’ y le dije que era la mejor definición de lo que quería hacer.



¿Qué le está proponiendo para la reactivación económica?

Lo primero es plata en el bolsillo de la gente. El padre de familia, el profesional o el joven. Y no basta con la economía actual, la cual está bien, pero hay que crear nueva economía en los sitios más deprimidos del país.



Gustavo Petro, senador y aspirante a la Presidencia.

¿Y cómo se hace eso?

Los países están dispuestos a pagar por buenos alimentos y productos y nosotros tenemos todo para hacerlos, pero esto requiere cultivarlo, empacarlo, transportarlo, comercializarlo, exportarlo. Esa economía nueva, que es agropecuaria, de servicios y de industria, va a reemplazar la turbina petrolera, que se va a ir marchitando.



¿Cómo se financiaría esta nueva economía?

Colombia tiene la posibilidad de atraer pioneros para la gran producción y que vengan no solo con plata, sino con tecnología y mercados. Y para el pequeño productor, el campesino, tenemos que tener otro enfoque, en el que el Estado se la tiene que jugar con vías terciarias, financiación y ayudarle al campesino a llevar su producto al mercado.

¿Cuáles son las críticas que ha venido haciendo a las propuestas de Gustavo Petro?

El senador Petro tiene un tema, que me parece preocupante, que es la pedagogía, enseñarle a la gente cómo hacer las cosas y le está tratando de enseñar a la gente algo que es equivocado. Él le dice a la gente, por ejemplo, podemos dejar de producir petróleo para exportar y explorar. Si eso fuera así, el país, a los tres meses de ese gobierno, se estrellaría contra una pared, porque cuando dejamos de hacer esto perdemos 10 o 15 mil millones de pesos para comprar muchos bienes de uso cotidiano.



¿Qué otra propuesta de él no comparte?

Cuando afirma ‘dígale al Banco de la República que le preste plata gratis al Gobierno’. Gratis no hay nada. Además, eso funciona un año, de pronto año y medio, al segundo año todo sube el doble de precio y caemos en una espiral como la que hoy por hoy está Venezuela. No nos pongamos a enseñarle a la gente que se pueden resolver los problemas sin trabajar, sin esfuerzo.



¿En qué convergencia política se ve para las elecciones de 2022?

Necesariamente uno debe estar en una coalición porque se necesitan alrededor de 12 millones de votos y nadie llega solo. Donde soy más cercano es en una en la que estén el Partido Conservador, el Centro Democrático, los cristianos, ‘la U’, Cambio Radical, que es lo que se llama la centroderecha.

