‘Hay gente que quiere el cambio, pero no a Petro’: Camilo Romero

El precandidato presidencial Camilo Romero le explicó a EL TIEMPO por qué decidió seguir su campaña pese a que su partido, Alianza Verde, no tendrá candidato al 2022 y dejó en libertad a sus militantes. El exgobernador competirá, ahora, en el Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro.



Alianza Verde, su partido, no tendrá candidato al 2022, pero usted siguió su campaña. ¿Por qué?

Tenemos algo que se llama ‘Los ‘verdes’ por el cambio’, que es gente de todo el país, y tomamos dos decisiones por unanimidad: mantener la candidatura y aceptar la invitación del Pacto Histórico y llegar allí con esta precandidatura presidencial. Lo hicimos porque esta es una candidatura de la ciudadanía. Esperamos todo el tiempo a que Alianza Verde tomara decisiones y al final fue dejar en libertad para esa elección y esto nos permite continuar con esta precandidatura.



¿Por qué en el Pacto Histórico?

Porque es el lugar en que, sin marginalidad y sin vetos, se puede construir cambio. Veníamos de un proceso en Alianza Verde y hay un sector importante del partido que está buscando juntar a alternativos, democráticos, independientes, progresistas, ciudadanos. Siento que vamos en la línea de repetir lo de 2018 y nosotros estamos entre los que preferimos construir cambio y queremos juntar a estos sectores. He visto que las fuerzas de centro, como se han llamado, no tienen la decisión ni la voluntad de hacerlo de una vez para ganar la Presidencia. Eso es legítimo, pero es preocupante.

¿Qué opina de la decisión de Alianza Verde de dejar en libertad a su militancia para el 2022?

El partido pudo jugar un papel mucho más protagónico, sin duda alguna, para esta contienda, pero fue imposible en medio de tanta controversia y debate. Al menos se tomó una decisión y lo que valoro es que Alianza Verde tiene algo claro: que está listo para juntar a todos los sectores alternativos, así sea en segunda vuelta. Ante la imposibilidad de juntarlos en primera, el partido le apuesta a un proyecto colectivo y a estar con quien pase a segunda vuelta de los sectores alternativos.



¿Es decir que los ‘verdes’ se volverían a unir para una eventual segunda vuelta?

Sí, sin duda el partido está listo para acompañar la candidatura alternativa que pase a segunda vuelta.



¿Qué espera de su llegada al Pacto Histórico y de la consulta de marzo?

Estamos en el lugar en el que creemos que se puede construir un cambio por Colombia, un cambio sin maquillaje, de fondo, pero destacando que somos diferentes. Hemos llegado a competir, a compartir y a construir. Competir porque tenemos una aspiración presidencial. Hay quienes, desde otros sectores alternativos, le temen a Gustavo Petro. Nosotros preferimos enfrentarlo. Hay quienes le temen a Petro, nosotros preferimos enfrentarlo democráticamente, en las urnas, con la decisión de la gente y con la claridad que somos garantía de cambio. Somos diferentes, proyectos y personas distintas, pero nos juntamos para propósitos comunes, es decir, el cambio en este país.

Gustavo Petro durante una entrevista concedida al diario EL TIEMPO.

Dentro de las propuestas de Petro está cancelar las licencias de explotación petrolera, ¿usted está de acuerdo?

Creo que es importante y necesario abrir el debate. Hay una decisión que debe tomar la humanidad, no solo nuestro país. No es un debate menor, sino global, y es el de la transición energética en el mundo, pasar de este modelo extractivista a uno de energías limpias. Hay que evaluar con criterios ciertos que la riqueza que se ha sacado del país no es equivalente a lo que se ha logrado hacer con esa riqueza en Colombia. En debate sí es necesario. Para mí hay que hacer una transición hacia las energías limpias. Hay que tener el criterio de que mientras haya exploración y explotación de petróleo en Colombia, debemos revisar cómo están los números para que el país no salga damnificado.

¿Cómo analiza el futuro de la Coalición de la Esperanza?

Creo que hay una confusión en un sector del país que cree que lo importante es construir el centro. Soy de quienes creen que lo que hay que construir es el cambio y, para ello, hay que juntar el centro con la centroizquierda. Me preocupa que ese proyecto de centro, la Coalición de la Esperanza y Alejandro Gaviria, le cierre las puertas a la centroizquierda, que representa el Pacto Histórico. Al cerrar esa puerta, podría moverse hacia la centroderecha y ese ya no es un proyecto de Alianza Verde, porque los ‘verdes’ somos un partido de centroizquierda. Mi invitación hasta el último día del calendario electoral será a ese centro a que consolidemos el cambio, a que no se quede fortaleciendo un centro que se puede ir de manera acelerada –como ya lo vimos cuando Alejandro Gaviria dijo que en una segunda vuelta estaría dispuesto a aliarse con Óscar Iván Zuluaga– hacia un candidato que es de Duque y Uribe.



¿Irá con el Pacto Histórico hasta el final?

Alianza Verde ha abierto la puerta para que tomemos esta decisión de acompañar el Pacto Histórico y competir con Gustavo Petro. Hay gente que quiere cambio, pero no quiere a Petro. A ellos los invitamos a que nos acompañen para ganar la consulta de marzo. Hacer parte de una consulta implica ajustarnos a unas reglas de juego. Petro ha dicho ‘si Camilo Romero me gana le cargo las maletas’. Es evidente que las reglas de juego implican que quien gane va a tener el apoyo del resto. Es una regla democrática y si estamos en eso es porque vamos a cumplir. Invitamos a los colombianos a ganar. Habrá quien diga ‘quiero el cambio, pero no quiero a Petro’, pues aquí está el cambio y es Camilo Romero.

