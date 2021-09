Llegada de Federico Gutiérrez a la campaña impulsa a la derecha al 2022

Con la idea de hacer una candidatura “cívica, ciudadana e independiente”, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez inscribió ayer el comité con el que espera conseguir alrededor de 1,5 millones de firmas para avalar su candidatura presidencial en el 2022.



Hacia las 9:00 de la mañana, Gutiérrez acudió a la Registraduría Nacional para oficializar su intención de recoger apoyos ciudadanos y buscar la jefatura del Estado el próximo año, algo que hizo en presencia del registrador Nacional, Alexander Vega.



El exalcalde se declaró “optimista” sobre el “futuro” del país y habló de una Colombia “que tiene que ser solidaria, especialmente con quienes hoy más sufren; que tiene que invertir en lo social; garantizar la seguridad, y en la que tiene que haber autoridad”.



“A partir de hoy me van a ver callejeando, me van a ver gastando suela, me van a ver hablando con la gente y construyendo la propuesta desde las regiones”, afirmó el precandidato.

Buena posición en las encuestas

La oficialización de la aspiración presidencial de Gutiérrez se da en momentos en que las encuestas de intención de voto lo ubican en las mejores posiciones dentro de los precandidatos de los sectores de derecha y centroderecha.



En una medición de Invamer de hace tres semanas, el exalcalde se ubicó en cuarto lugar, y en otra encuesta realizada por Ecoanalítica, hace dos semanas, quedó de tercero en intención de voto al 2022.



Estos resultados alientan a diferentes sectores de derecha y centroderecha para conquistar el poder en el 2022, en una elección que estará caracterizada por la realización de convergencia o coaliciones.



En ese sentido, en esta parte del espectro político se habla de la realización de una consulta en las elecciones legislativas de marzo en la que participarían, en principio, el exalcalde de Medellín, el aspirante presidencial del Centro Democrático y la jefa del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro.

De izq. a der. los exalcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char. Foto: Archivo particular

Aunque Gutiérrez afirmó ayer que su candidatura será “independiente”, no se descarta que dentro de unos meses se decida a participar en una convergencia con otros sectores políticos con los que haya coincidencias para juntar fuerzas y quedarse con la Presidencia el próximo año.



Gutiérrez también se ha movido en una posible convergencia con los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa y de Barranquilla Alejandro Char. Sin embargo, EL TIEMPO supo que este propósito está, por el momento, en una especie de pausa debido, entre otras razones, a la expectativa que se mantiene sobre la aspiración presidencial de Char.



Según lo publicó este diario hace algunas semanas, dentro de los análisis que estaría realizando Char está regresar a la alcaldía de Barranquilla e ir de la mano con el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien buscaría la gobernación del Atlántico.



Estos temas siguen siendo objeto de análisis por parte de Char, razón por la cual el grupo de los tres exalcaldes está tomándose un tiempo para definir su futuro.

