‘La gente está brava y desconfiada de los políticos’: Juan Carlos Echeverry

Con sorpresa recibió el precandidato presidencial Juan Carlos Echeverry la negativa del aspirante Alejandro Gaviria a participar en la Coalición de la Experiencia, la cual está proponiendo. Echeverry habló con EL TIEMPO.



¿Cómo recibe la negativa de Alejandro Gaviria a integrar la Coalición de la Experiencia que usted está proponiendo?

Me sorprende. Yo lo nombré como profesor en la Universidad de los Andes y en ese momento no manifestó que por tener inclinaciones políticas diferentes no pudiéramos trabajar juntos. Siempre hemos tenido una relación muy fluida y ahora resulta que un cierto sectarismo que le estoy descubriendo le impide ponerse a hablar de cosas de fondo y de política pública con uno.



¿Esa posición de Alejandro Gaviria deja a la Coalición de la Experiencia coja?

La verdad es que esta convergencia se va a ir construyendo con personas que tengan experiencia en lo público y resultados evidentes. Yo diría que no queda coja. Al revés, me han llamado de diferentes tendencias políticas y líderes a ver cuál es la idea.

El exministro y aspirante presidencial al 2022 Alejandro Gaviria. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Y cuál es la idea?

Juntarnos personas que hemos dado resultados, como los alcaldes Enrique Peñalosa, de Bogotá, y Federico Gutiérrez, de Medellín. Gente que mejoró la situación y entregó algo mucho mejor de la que recibió. Personas que puedan mostrar que tienen una visión compartida de la democracia, la libertad, el buen manejo económico y ético de recursos y empezar a trabajar y construir hacia el futuro.



¿Esta idea significa una especie de alejamiento del uribismo por parte de algunos líderes?

La verdad es que esto no está anclado al pasado ni a ningún expresidente, sino a los problemas de los colombianos. La gente está brava, exhausta, descreída, desconfiada de la política. No quiere oír hablar de partidos ni de políticos.



¿Cómo ha sido la llegada de Dilian Francisca Toro?

Por lo pronto nos hemos comunicado, como con otros líderes. Por ahora es una manifestación de ella de que la idea es interesante y que tenemos que sentarnos a conversar. Ella manifestó que era el tipo de iniciativa que venía trabajando por su cuenta y que le gustaba mucho el nombre.



Invité a @DilianFrancisca Toro a la #CoalicionDeLaExperiencia y respondió positivamente. Agregó que no solo le gusta la denominación que le dimos, sino que ella también está en la tarea de unir lideres de centro por el bien de Colombia.



¡Bienvenida, Dilian! pic.twitter.com/xFuz3DdEyZ — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) October 29, 2021

¿Cómo va la recolección de firmas?

Ya pasamos el medio millón de firmas. Estamos recogiendo una tasa de 30.000 semanales y vamos a llegar a la meta.



¿Es decir que se separa de la competencia en el Partido Conservador?

Pues el partido ya escogió candidato, entonces seguiré como aspirante independiente y voy con una propuesta seria para la gente. Lo que sé es que estamos en una crisis muy grande, la gente no quiere hablar ni oír hablar de partidos ni de políticos, la gente quiere alguien nuevo. La verdad es que esto no está anclado al pasado ni a ningún expresidente, sino a los problemas de los colombianos. La gente está brava, exhausta, descreída, desconfiada de la política. No quiere oír hablar de partidos ni de políticos.

