¿Hasta dónde llegará diálogo de Gaviria con Coalición de la Esperanza?

Aunque el exministro y precandidato presidencial Alejando Gaviria aceptó dialogar con la Coalición de la Esperanza, todavía faltan muchos detalles ideológicos y programáticos para que se llegue a una alianza entre todas estas fuerzas políticas, las cuales prometen ser protagonistas en las elecciones del 2022.



En una sola semana, Gaviria hizo lo que a otros precandidatos a la Presidencia en 2022 les tomó meses: anunciar formalmente su aspiración, inscribir su comité para recoger firmas y aceptar diálogos con una de las convergencias que compite por la jefatura del Estado.



Sin embargo, en la misma semana protagonizó sus dos primeras polémicas: reversar su apoyo al nombramiento del exministro Alberto Carrasquilla en el Banco de la República y tener que explicar el logo de su campaña, el cual, para algunos, resultó incomprensible.



Con estos antecedentes, Gaviria se sentará a dialogar con la Coalición de la Esperanza, una convergencia de centroizquierda en la que están el exgobernador Sergio Fajardo; el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle; el exministro Juan Fernando Cristo; el excongresista Juan Manuel Galán, y el senador Jorge Enrique Robledo.

Aspirante independiente

Gaviria aceptó la invitación que le vienen haciendo desde hace varios meses algunos sectores de esta coalición y, según Fajardo, las reuniones comenzarán “en las próximas semanas”.



Lo primero que está claro es que el exministro tiene la decisión, por el momento, de que su aspiración presidencial sea de manera independiente y prueba de ello fue la inscripción de su movimiento Colombia tiene futuro con el que impulsará la recolección de firmas para avalar su candidatura.

Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo, precandidatos de la Coalición de la Esperanza durante su lanzamiento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El hecho de acudir al mecanismo de apoyos ciudadanos significa que, por ahora, el exministro Gaviria no está pensando en que el aval para competir por la Presidencia se lo entregue algún partido político, pese a que más de uno ha mostrado su intención de hacerlo.



Tras dejar claro que su aspiración será independiente –por el momento-, Gaviria dio un segundo paso: aceptar dialogar con la Coalición de la Esperanza para buscar puntos en común y analizar la posibilidad de unirse a ella y desarrollar su campaña presidencial con los cinco precandidatos ya existentes.

Este diálogo comienza con varios puntos en común, entre ellos la ubicación en el centro o en la centroizquierda que tienen todas las fuerzas políticas que están en esta convergencia y que el propio Gaviria ha impulsado también.



“La clave de esto es que el centro llegué unificado a la primera vuelta. Yo no tengo problemas en trabajar para otros. Esta campaña no es una gesta personalista, es un intento de unión y de mostrar que este país no es un fracaso sin atenuantes”, le dijo el exministro a EL TIEMPO hace algunos días.

Sin embargo, hay varias posiciones y propuestas que habrá que debatir en este diálogo de la Coalición de la Esperanza con Gaviria para determinar si esa alianza existe o no y ese es el camino que se comenzará a explorar en las próximas semanas.



Finalmente habría que decir que la decisión de Gaviria de dialogar con esta convergencia de centroizquierda dejaría en un segundo plano a los partidos políticos que se han mostrado deseosos de apoyar esta candidatura. Al menos en este arranque de la campaña presidencial.



Como lo publicó EL TIEMPO, el Partido Liberal está pensando en una convención hacia el mes de noviembre para acoger el nombre de Alejandro Gaviria, y el Nuevo Liberalismo, en cabeza de Juan Manuel Galán, también ha mostrado su interés en que el exministro se una a esta colectividad.

Estas intenciones, por ahora, quedarían en un segundo plano con la decisión del exministro de dialogar con otras fuerzas políticas alternativas primero. En todo caso no se descarta que más adelante los apoyos partidistas lleguen a la campaña de Gaviria, como él mismo lo ha admitido.



En síntesis habrá que esperar el avance de los diálogos entre la Coalición de la Esperanza y el exministro Gaviria y dentro de unos meses se sabrá si esta convergencia cuenta con este refuerzo o si deberá seguir su camino sin este aspirante presidencial.

