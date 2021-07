¿En qué anda la selección del candidato del expresidente Uribe?

Al día de hoy, el tema del candidato presidencial del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, sigue siendo un misterio, y uno de los principales reclamos en diferentes sectores es la ausencia de reglas para la campaña electoral que está comenzando.



A más de nueve meses de la primera vuelta presidencial, son varios los nombres que suenan en esta colectividad para suceder al presidente Iván Duque, elegido en 2018 con el apoyo del partido uribista.



Mientras algunos insisten en la necesidad de que el uribismo tenga candidato propio, hay otros que piensan que esto sería servirle en bandeja de plata el triunfo a los sectores de centroizquierda del país, tomando en cuenta las marchas sociales y las encuestas que se han conocido tras estos episodios.



Por ello, la decisión no es sencilla y algunos han planteado que es mejor que el partido acompañe una aspiración de un candidato que no provenga de las entrañas de esta colectividad. Esto, como otros temas, no se ha decidido todavía.

Sin embargo, la gran incógnita para unos y otros es cuáles serán las reglas para la selección del candidato, en caso de darse, y para el desarrollo de la campaña al Congreso el próximo año.



Por el momento, lo que se sabe es que el expresidente Uribe estaría esperando que se tramite el proyecto de reforma tributaria que se presentó ante el Congreso para comenzar con esta labor.

Los nombres

Desde hace varios meses, en diferentes sectores del uribismo se viene hablando de cuatro nombres: los senadores Paola Holguín, Paloma Valencia y Carlos Felipe Mejía y el analista Rafael Nieto. Tanto Holguín como Mejía han dejado ver sus intenciones de aspirar por la Presidencia, y Valencia ha dicho que espera tomar una decisión en el transcurso de este año.



Pero a ellos se sumaron tres nombres en las últimas semanas, de los cuales se habla entre algunos congresistas y militantes del partido: los senadores María Fernanda Cabal y Ernesto Macías y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Este último está a la espera de resolver sus líos jurídicos para tomar la decisión.



Hay quienes tienen en sus cuentas a las también congresistas María del Rosario Guerra y Margarita Restrepo y al representante a la Cámara Edward Rodríguez, pero ellos, hasta el momento, han preferido ser cautos en sus pronunciamientos sobre este tema.



El nombre de Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, había sonado con fuerza, pero, al parecer, su constante negativa a aceptar la aspiración presidencial, al menos en público, ha ido bajando la temperatura, aunque no se descarta que participe de alguna manera en la campaña uribista al 2022.

Tomás Uribe hijo del expresidente Álvaro Uribe, cuyo nombre sonó con fuerza para aspirar a la Presidencia, pero que ha mantenido su negativa a esta posibilidad. Foto: Juan Fernando Ospina

Pese al nutrido grupo de nombres que hay para asumir la candidatura presidencial en 2022, ninguno de ellos, aparentemente, logra un consenso total el partido y el único que se acerca a este sería Zuluaga, quien ya aspiró a la jefatura del Estado en 2014 y se impuso en la primera vuelta presidencial. En la segunda votación ganó el expresidente Juan Manuel Santos.



Hasta el momento, el jefe máximo del partido ha guardado un riguroso silencio públicamente. Lo que se sabe es que, al parecer, Uribe estaría pensando en que esta lista se reduzca a dos o tres nombres y que tengan la viabilidad necesaria para retener el poder en el 2022.

