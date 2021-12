Tensión en el Pacto Histórico: cara a cara entre Luis Pérez e Iván Cepeda

Las tensiones siguen vivas en el Pacto Histórico, una convergencia de izquierda y centroizquierda que buscará la Presidencia en el 2022.



La polémica se formó hace algunos días por la intención del exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez de llegar a esta alianza política, en la que el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro es uno de los principales referentes.



(En otras noticias: ¿En qué quedó el caso de Jennifer Arias, en la Cámara de Representantes?)

Diferentes sectores del Pacto Histórico, como el que representa el senador por el Polo Iván Cepeda y la aspirante presidencial Francia Márquez, entre otros, manifestaron sus incomodidades y su resistencia a que Pérez llegara ser parte de esta convergencia política.



Petro y el senador Gustavo Bolívar, su principal aliado político en el Congreso, salieron a responder estas críticas y a defender la llegada de Pérez al Pacto Histórico.



Entre los cuestionamientos está que el exalcalde habría sido cercano al uribismo en el pasado y que en sus mandatos en Medellín y en Antioquia se habrían presentado hechos de dolor para varios colombianos que ahora lo que persiguen es el fin del conflicto y la implementación del acuerdo de paz alcanzado con las Farc.

#Hilo Sobre Luis Pérez:

1/ Jamás votaría por un señor con tantos cuestionamientos.

2/ Para ganar la presidencia, todos los partidos harán alianzas. Nadie NUNCA ha ganado solo, ni Uribe en su mejor momento.

3/ El más cercano ideológicamente al Pacto Histórico es el Partido Liberal — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 30, 2021

Para algunos sectores, uno de los elementos en medio de esta polémica es un posible acercamiento del Partido Liberal al Pacto Histórico, el cual se lograría a través de Pérez.



En tal sentido, el exalcalde le envió una carta al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, en la cual le dice que para “evitar tanta especulación imprecisa”, le sugiere realizar una convención o un proceso democrático de selección del candidato liberal a la Presidencia, “para que compita con Gustavo Petro en las consultas internas de marzo”.



EL TIEMPO habló con Pérez y con el senador Iván Cepeda sobre la controversia en el Pacto Histórico.

‘Uno no tiene que estar insultando a Petro’: Luis Pérez

¿Cómo es su acercamiento al Pacto Histórico?

En estos días ha habido una controversia nacional muy interesante porque yo le propuse al doctor César Gaviria que el Partido Liberal saque un candidato y enfrente a Petro el próximo 13 de marzo. Yo creo que el Partido Liberal tendría mucha oportunidad de ser exitoso ese día, porque tiene una buena maquinaria, podría levantar la opinión de muchos liberales que habían perdido la fe y que le podrían recuperar los votos el 13 de marzo.



¿Y qué le respondió Gaviria?

Al presidente Gaviria, la verdad, no lo he visto con ganas de hacer esto. Creo, con el respeto que le tengo, que le está faltando olfato, le están faltando ganas. Y política sin ganas no es exitosa nunca, y me parece a mí que el presidente Gaviria debería recapacitar y meterse en este camino. Uno no tiene que estar insultando a Petro, no tiene que estar persiguiéndolo ni censurándolo. Él está metido en un evento democrático y a él hay que tratarlo es con argumentos y con propuestas para que la gente decida.

Facebook Twitter Linkedin

El exalcalde y exgobernador Luis Pérez Gutiérrez precandidato presidencial al 2022. Foto: Viviana Acero

Entonces si esto es así, ¿usted no se iría al Pacto Histórico?

No. En este país no hay opinión pública sino ‘pilón público’ y aquí todo el mundo lo que se imagina, lo va diciendo o lo va escribiendo. Creo que mi propuesta me mete a mí en el fuego cruzado, algo que no entiendo, porque lo que yo estoy proponiendo no es irme yo individualmente a retar a Petro, sino que sea el Partido Liberal el que escoja institucionalmente un candidato. Pueden escogerme a mí y yo apoyaría ese proyecto. Yo no estoy hablando de meterme sólo en ese proyecto, porque eso no es ni importante para Petro ni para el país, sino que lo importante aquí es traer fuerzas y el Partido Liberal es una gran fuerza.



¿Es decir que la idea no es irse con el pacto Histórico, sino hacer una consulta?

Que participe en una consulta y naturalmente se tiene que hacer un pacto que se tiene que cumplir.



¿Y ve sencillo que el Partido Liberal sea aliado de Petro?

Si el Partido Liberal pierde tendría que apoyarlo, porque uno no se puede meter en una guerra y decir que si pierde no acepta la derrota. Yo lo que digo es que el Partido Liberal tiene oportunidad. Acuérdese que el Partido Liberal no es de derecha y siempre ha tenido asociaciones y compadrazgos con la izquierda.

‘Para mí sí hay una línea roja en esta convergencia’: Iván Cepeda

¿Qué opina de las tensiones por la posible llegada del exalcalde de Medellín Luis Pérez al Pacto Histórico?

He sido siempre partidario de buscar la más amplia alianza y convergencia en el Pacto Histórico, incluso con todos los sectores que se ubican en esa franja del centro político, es decir, Coalición de la Esperanza, sectores del Partido Liberal y todos aquellos que defienden la paz y con quienes tenemos identidades sobre temas políticos, económicos y sociales. Ahora, para mí sí existe una línea roja y a la cual no creo posible renunciar.



¿Y cuál es esa línea roja?

Que personas o dirigentes políticos que hayan estado del lado o hayan tenido sus afectos en el campo del uribismo y esa franja de la derecha, me parece mucho más coherente que estén ubicados en ese sector, para que no se generen ningún tipo de confusiones en el electorado. Una cosa es que cuando se sea gobierno se dialogue con todo el mundo –y creo que así tendremos que hacerlo en el futuro– y otra es que desde ya se comiencen a tejer alianzas que yo veo podrían ser supremamente inconvenientes y confundir al electorado.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático. Foto: Diego Santacruz / EL TIEMPO

¿Es decir que usted no está a favor de la llegada de Luis Pérez?

No. En mi respuesta, a través de diferentes mensajes que he escrito y difundido en Twitter, he sido muy claro: no soy partidario de ese tipo de alianzas.



¿Cómo va la conformación de las listas del Pacto Histórico?

Ese es un proceso que tiene avances. El Polo, por ejemplo, no dejó para último momento discutir un tema tan álgido por la variedad de opciones que hay en cuanto a su participación parlamentaria y las discusiones que hay en torno a cómo queden conformadas estas planchas. Tenemos definiciones muy claras sobre cómo va a ser la lista. Vemos que hay en eso un trecho ganado y seguramente el 13 de diciembre, cuando habrá que presentarse a la Registraduría a inscribir las listas, el Pacto Histórico tendrá respuestas concretas.



¿Ya hay decisión sobre el número uno de la lista al Senado?

No, no la hay todavía, pero esa una decisión que no da espera y que tendrá que tomarse en las próximas semanas. Mi posición siempre ha sido y sigue siendo que sea una mujer de las muchas que hay en el Pacto Histórico.

En otras noticias de política

Fajardo tomará camino similar al de Petro para seguir en la campaña



Ingrid Betancourt y Salvación Nacional, con personería jurídica al 2022



POLÍTICA