‘Requerimos un gobierno ciudadano’: Camilo Romero

Luego de algunos meses de recorrer el país, el exgobernador y precandidato presidencial de los ‘verdes’ Camilo Romero tiene algo claro: que hay una nueva ciudadanía y que está pidiendo un cambio.



En diálogo con EL TIEMPO, Romero habló también de la división en la centroizquierda y dijo que es la oportunidad para derrotar al “viejo poder”.



(En otras noticias: ¿En qué va el trámite para revivir las 16 curules de paz en el Congreso?)

¿Cómo va la campaña?

En lo formal, estamos en una precandidatura dentro de Alianza Verde. En lo real, estamos construyendo con la ciudadanía, con la gente. Tenemos un ADN, que es estar al lado de la gente en las ciudades, hacer una política nueva, diferente, imaginarnos un país distinto, no dejarnos cooptar por los sectores tradicionales. Hay un mensaje urgente de Colombia y es que necesita un cambio.



¿Qué quiere la ciudadanía del próximo presidente?

La creación de un nuevo gobierno que signifique una administración dialogante. Debemos salir de tanta discusión y encontrar propósitos. Hay uno fundamental y es que necesitamos entender que requerimos un gobierno ciudadano y derrotar al viejo poder, empoderar a la ciudadanía y que cada vez más jóvenes se decidan a votar.

¡Nadie puede ser inferior al mandato de cambio de la ciudadanía!



Mas allá de partidos, coaliciones o nombres, es la gente la protagonista.



Es con ellas y ellos con quienes vamos a impulsar los propósitos comunes que sean garantía de cambio para este país. pic.twitter.com/t6bnvLyxCJ — Camilo Romero (@CamiloRomero) July 29, 2021

¿Se inclina por una consulta entre los precandidatos ‘verdes’?

A mí lo que me gustaría es que los sectores democráticos y alternativos sean capaces de ponerse de acuerdo para recibir el mandato de cambio de la ciudadanía. Esto implicaría juntar la voluntad de los ciudadanos y que una gran consulta determine quién puede ser la persona que represente esa designación. Hay sectores que dicen ‘no, no vamos a una consulta amplia’. A mí lo que me inquieta es que el propósito de derrotar a este viejo poder solo lo hacemos si nos juntamos.



¿Un aspirante de los ‘verdes’ se debe unir a una coalición a primera vuelta o ser independiente?

Creo que vale la pena ser capaces de un ejercicio de innovación política. Creo que hay que encontrar esos propósitos comunes con la Coalición de la Esperanza, con el Pacto Histórico, con los compañeros del ‘verde’. Nuestro esfuerzo estará siempre enfocado a la gente, superando esas dinámicas políticas, las cuales son importantes para tomar decisiones y que el país decida qué cambio responde más a sus características. Allí estaría bien plantearnos una consulta democrática, participativa y con garantías desde el partido Alianza Verde. Me le mido, como me he medido a todas las elecciones en las que he participado.

Facebook Twitter Linkedin

Una de los recientes actos encabezados por el precandidato presidencial Camilo Romero fue una protestas frente al Ministerio de Hacienda contra algunas acciones de esa cartera. Foto: Archivo particular

¿Y eso qué quiere decir?

Que participo en un mecanismo dentro de Alianza Verde que tenga dos principios básicos: que sea democrático y que haya garantías. Esto no puede ser de amarres. A eso no le juego. A jugaditas no le jalo. Con nosotros habrá una garantía y es que estaremos del lado del cambio. Esperamos ganarnos las mayorías de este país para representar ese cambio que la nueva ciudadanía requiere en este momento.



¿El propósito de derrotar al ‘viejo poder’ pasaría por la unión de la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico?

Veo a mucha ciudadanía desmatriculada o indecisa y seguimos hablando de lo mismo y de los mismos. Por eso es que creo que hay un ejercicio de innovación política que puede repercutir, de alguna forma, en la democracia colombiana. La protagonista debe ser la ciudadanía, por encima de un partido o de una coalición. Entiendo que esto se tramite a través de unos liderazgos, pero en el momento pertinente nadie puede ser inferior al mandato de la ciudadanía de un cambio.



¿Y si esa unión de la centroizquierda no se logra?

No nos puede pasar que por estar divididos o porque nos gusta una persona o no, el mandato ciudadano se quede en el vacío y gane este viejo poder. Para mí sería imperdonable. Con la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico encontramos propósitos comunes, como la paz, por ejemplo. También el tema ambiental, en muchos de los líderes de esas convergencias. Ahí hay unos propósitos comunes que son los que necesitamos sacar a flote para el empate con la ciudadanía y que sea esta la que defina.



POLÍTICA

En otras noticias de política

Los cuatro proyectos de ley que Uribe les propuso a sus congresistasRichard Aguilar: ficha de los Aguilar en comisiones económicas del Congreso