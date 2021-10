¿Se abre paso una nueva coalición de centro para competir en el 2022?

Una nueva coalición que reuniría a sectores de centroderecha para buscar la Presidencia en el 2022 parece estarse abriendo paso en el país.



Diferentes sectores políticos comenzaron a hablar de esta nueva convergencia luego de las palabras del exministro Alejandro Gaviria, quien anunció este jueves su intención de trabajar en “una coalición de centro amplia y fuerte” que compita por la jefatura del Estado el próximo año.



Gaviria afirmó que en la Coalición de la Esperanza, una convergencia de centroizquierda con la que sostuvo un encuentro el pasado lunes, no encontró “ánimos de unión ni siquiera para una consulta en marzo”, en la que se elegiría un candidato único a la primera vuelta presidencial.



Las resistencias en la Coalición de la Esperanza estarían relacionadas con las simpatías que que han manifestado el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, y gran parte de la bancada hacia la aspiración presidencial del exministro.

“Quiero seguir trabajando en la construcción de un centro político incluyente que represente el cambio y que, al mismo tiempo, se oponga a la agenda del Centro Democrático anclada en el pasado y a las falacias de la izquierda radical y mesiánica”, afirmó Alejandro Gaviria.



Esta posición coincidió con la conocida este jueves por otros dos precandidatos presidenciales: el exministro Juan Carlos Echeverry y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, los cuales están recogiendo firmas para avalar sus candidaturas al 2022.

Echeverry lanzó la invitación muy temprano este jueves: “@agaviriau @enriquepenalosa @ficogutierrez ¡los invito a que conformemos la #CoaliciónDeLaExperiencia! Presentemos una visión optimista y esperanzadora a l@s colombian@s, de gente que sabe dar resultados y que quiere transformar al país”, escribió el exministro en Twitter.



Federico Gutiérrez afirmó: “La experiencia en fundamental para liderar a Colombia”, dijo, y agregó que “la discusión en la calle no es que si es izquierda, derecho o centro.

La gente lo que le preocupes es el centro, pero el de la mesa, que estén las tres comidas al día”.

“La gente está cansada de la inseguridad, de la corrupción, de que la roben, de la falta de oportunidades. Todos los que tengamos el mismo propósito tenemos que trabajar unidos por Colombia. Aquí lo únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. Hablaremos y seguiremos adelante”, aseguró el exalcalde de Medellín.



Aunque Gutiérrez no fue preciso en si acepta o no la invitación del exministro Echeverry para conformar la Coalición de la Experiencia, sí habló de la importancia de la “experiencia”, de trabajar unidos por derrotar algunos problemas del país y pareció dejar la puerta abierta al diálogo.



Y Peñalosa manifestó: “Dicen que Alejandro Gaviria no irá a la Coalición de la Esperanza. A mí me daría mucho gusto que esté en la coalición en la que yo esté: de quienes demos prioridad a construir igualdad, seguridad, progreso económico, con políticas responsables y buena gerencia”.



Así las cosas, las cartas parecen estar sobre la mesa y, si los acuerdos políticos entre estos líderes llegan a tener éxito, los colombianos se encontrarían en las consultas de marzo cuatro convergencias: la Coalición de la Libertad (en la que estarían el Centro Democrático y los conservadores); la de la Esperanza; el Pacto Histórico y la Coalición de la Experiencia.

