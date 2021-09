‘Buscamos ayudarle al partido a definir candidato’

En diálogo con EL TIEMPO, el senador y precandidato presidencial de los ‘verdes’ Antonio Sanguino explicó en qué consiste la ‘terna verde’ que se está moviendo en el país y qué pasará con Alianza Verde.



(En otras noticias: Nueva carta de los Rodríguez atiza debate por dineros calientes en campañas)

¿Qué es y en qué va la ‘terna verde’?

Este proyecto en el que estamos con la senadora Sandra Ortiz y el exgobernador Carlos Andrés Amaya es un proceso de discusión programática. La idea es plantear propuestas e ideas y formular, en un debate fraterno entre los integrantes de la terna, propuestas que harían parte de un programa.



¿La idea es que de esta terna verde salga un precandidato de Alianza Verde?

Después de cada discusión programática, la terna mide la favorabilidad y la simpatía por los tres para seleccionar de allí uno que le entregaremos al partido como un candidato de la terna, hacia comienzos de octubre. Buscamos ayudarle al partido a definir un candidato y una ruta hacia la Coalición de la Esperanza, que creemos que lo que más se corresponde con el ADN del partido.



(Además: El llamado de la Coalición de la Esperanza a la Alianza Verde)

¿Por qué excluyeron a precandidatos como Camilo Romero?

Nosotros no hemos excluido a nadie. Sencillamente, dentro de los seis precandidatos que había en los ‘verdes’, nos juntamos los que tenemos unos acuerdos para seleccionar uno entre nosotros. Camilo Romero se inclina más hacia el Pacto Histórico y ha escogido un camino en solitario, a veces hostil contra la Coalición de la Esperanza e incluso contra nosotros. Quizá por ese tipo de mesianismo de él, no está interesado en participar en este proceso.



¿En Alianza Verde siguen con la idea de unirse a la Coalición de la Esperanza en primera vuelta y, si no ganan, a Petro en una segunda votación?

Ese fue un acuerdo que ha sido adoptado en el partido. En marzo de este año se tomaron dos decisiones: la primera, estar en la Coalición de la Esperanza; y segunda, en segunda vuelta, si esta convergencia no compite, apoyar al candidato alternativo que esté en esa votación y que esté en condiciones de derrotar la continuidad de un proyecto autoritario de derecha en cabeza del uribismo.



(Lea también: Gustavo Petro se cita con Bernie Sanders)

Camilo Romero se inclina más hacia el Pacto Histórico y ha escogido un camino en solitario, a veces hostil contra la Coalición de la Esperanza e incluso contra nosotros. FACEBOOK

TWITTER

¿En qué va la decisión sobre el futuro de Alianza Verde?

El partido había tomado una decisión en marzo para estar en la Coalición de la Esperanza, pero como ha habido un sector minoritario insistiendo en acercarnos al Pacto Histórico, se planteó la necesidad de consultar a las bases y electos. Eso se está haciendo y en una dirección nacional se decidirá de manera definitiva el camino. Creo que la escisión o división del partido es un 'fantasma' ya está bastante neutralizado.



¿Y la posibilidad de dejar en libertad?

Algunos lo siguen planteando, pero creo que es el peor escenario. No me parece serio que un partido como el verde, con 19 parlamentarios, gobernando las principales ciudades y siendo la mayor fuerza alternativa, en una decisión presidencial deje en libertad y no tome una posición.

En otras noticias de política:

- ¿En qué anda el exgobernador Luis Alfredo Ramos?



- ¿Petro y Hollman Morris ‘partieron cobijas’ para el 2022?



POLÍTICA