El Pacto Histórico incluirá al actual embajador en Argentina, Camilo Romero, como precandidato a la alcaldía de Bogotá. Fuentes de la coalición de izquierda confirmaron que su nombre será añadido a la encuesta que definirá cuál será la ficha del petrismo para suceder a Claudia López.



(Puede ver: Camilo Romero y los otros movimientos por la alcaldía de Bogotá)

Inicialmente se había acordado que la encuesta del Pacto Histórico solo iba a contar con los nombres de Gustavo Bolívar y los actuales concejales Heidy Sánchez y Carlos Carrillo. No obstante, siempre estuvo en el aire la posibilidad de que se preguntara también por los nombres de Hollman Morris, actuar sugberente de RTVC, y el embajador Romero.

Hace unas semanas se descartó que aparecieran en la encuesta los dos últimos, pues ostentan cargos públicos y eso podría afectar sus candidaturas. No obstante, la Coordinación Nacional del Pacto Histórico, de acuerdo a las fuentes consultadas, se decantó por incluir a Romero. El actual embajador ha hecho saber sus intenciones de participar en el próximo proceso electoral.



(Además: La reacción de Camilo Romero tras fallo de la Procuraduría por contrato de licores)



La definición de cómo va a ser la encuesta para definir el candidato del Pacto por Bogotá ha sido más demorada de lo esperado. No solo ha sido la puja por cuántos son los nombres por los que se preguntará, también ha existido debates sobre la naturaleza misma del sondeo.



Los tres aspirantes originales quieren que solo se pregunte por cuál debe ser la ficha del Pacto, mientras que otros buscan que se mida popularidad del presidente y la alcaldesa Claudia López y posibles escenarios de segunda vuelta.



La determinación no fue muy bien recibida por Heidy Sánchez, una de las precandidatas. Esta hizo hincapié en que fue gobernador de Nariño: "¡qué tanto conoce la ciudad?". En este sentido añadió que Romero se debería pronunciar oficialmente sobre su aspiración.