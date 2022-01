En el primer cara a cara con 10 precandidatos a las Elecciones Presidenciales de 2020, el precandidato Camilo Romero responde las preguntas del panel y habla de sus propuestas si fuera escogido como presidente.



(Consulte: Elecciones Colombia 2022: siga el cara a cara de aspirantes presidenciales)

En respuesta a comentario de Alejandro Gaviria sobre 'politización de hospitales' en Nariño

Ante la afirmación de exministro de Salud Alejandro Gaviria sobre una 'politización de hospitales' en el departamento de Nariño durante el gobierno de Romero, este último contesta lo siguiente:



"Usted sabe bien cuando le pronuncio el nombre de Bernando Campo a quién me refiero. Usted sabe que estuve en su Ministerio, señor Gaviria, para salvar y rescatar el hospital de Tumaco. No se haga el gringo mencionando lo que le conviene". Y agrega que, junto con el Ministerio de Salud, hicieron una buena tarea. Resalta el trabajo de Campo como gerente del Hospital Departamental de Nariño.



Concluye con este mensaje para Gaviria: "Aquí no me va a venir usted, que se toma fotos con Cambio Radical, que es el partido más corrupto que ha tenido este país, a decirme a mí de politiquería cuando goberné con el mejor gobierno abierto un departamento como el de Nariño".

El precandidato habla sobre corrupción

"Esto además de palabrería, además de discurso, debe ser con propuesta", afirma el candidato luego de expresar que está de acuerdo con lo expresado por otros precandidatos sobre la corrupción.



"No hay nada más importante en la vida, en todos los aspectos, que la demostración. Y aquí todos y todas deben saber qué ha hecho cada quién", declara. Y agrega que el primer y único gobierno abierto en Colombia 'lo hicimos' desde el departamento de Nariño.



"Todos aquí han van a decir que van a luchar contra la corrupción; todos van a estar en lo mismo. ¿Quién ha puesto en práctica herramientas como 14 que pusimos en práctica en el gobierno de Nariño?", dice el exgobernador de dicha región.



Finalmente, reconoce que 'salió endeudado' luego de ser senador y gobernados, pero que 'no le da pena' decirlo. Agrega que hace política para cambiar el país y no para enriquecerse.

¿Habría reforma tributaria en su gobierno?

"Sin duda alguna habrá una reforma. Yo la llamaría casi que contrarreforma". Afirma que se requiere una reforma tributaria progresiva, equitativa, eficiente para el país. "Esto se logra, por supuesto, quitando la sinvergüencería de tantas exenciones que los grandes capitales finalmente terminan pagando en tasa efectiva mucho menos que un ciudadano del común de este país", declara.

(También: Camilo Romero, el hombre que quiere derrotar a Petro en su propia cancha)



(Puede interesarle: Rifirrafe entre Camilo Romero y la Corte Suprema en el comienzo de juicio)