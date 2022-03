Camilo Romero, exgobernador de Nariño y precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, abandonó los estudios de Blu Radio, en la mañana de este jueves, en medio de un debate con el también aspirante Gustavo Petro, por considerar que era un "monólogo" en el cual se había privilegiado la conversación con el senador y quien según todas las encuestas encabeza la intención de voto de los colombianos.

Néstor Morales, director de Mañanas Blu, le dijo que "lamentaba" que se fuera de la cabina y le agregó que estaba en su derecho.



Romero, de forma cordial, expresó su inconformidad y le dijo a Morales que prefería dejar el espacio para que siguieran hablando con Petro, tal y como había sucedido durante la mayoría del debate.



“Después de todo este tiempo lo que me corresponde es retirarme de este espacio. Hubiesen hecho una entrevista con Gustavo Petro, pero invitar a otros precandidatos del Pacto Histórico a escuchar un monólogo de entrevista me parece que no corresponde al ejercicio democrático”, dijo el exmandatario seccional.



“Debo hacer una referencia final sobre el episodio de Camilo Romero, quien se fue cuando le preguntamos por el metro de Bogotá y consideró que era inequitativo el tema del tiempo. De pronto, para sorpresa de los oyentes, debo decir que considero que el doctor Camilo Romero tiene absolutamente toda la razón”, explicó Morales.



“No son comparables las figuras de Gustavo Petro y Camilo Romero porque no tienen la misma exposición y el mismo interés; porque Petro tiene alrededor del 40 % de intención de voto; porque Camilo Romero tiene menos del 1 % de la intensión de voto en Colombia. Claro que no son comparables”, dijo Morales.



“No es lo mismo un general que un sargento del Ejército en Colombia. No es lo mismo Gustavo Petro, que sus compañeros del Pacto Histórico, qué le vamos a hacer”, concluyó Morales.



El debate se realizó con Romero en la cabina y Petro en Chile en donde se encuentra para la posesión del presidente Gabriel Boric.



POLÍTICA