¿Cambio Radical se volverá de gobierno tras nombramiento de Ruiz?

La incertidumbre reina entre la bancada de senadores de Cambio Radical, los cuales poco han comentado sobre la nueva posición del partido frente al Gobierno Nacional luego de la designación del médico Fernando Ruiz en el ministerio de Salud.



Aunque algunos sectores interpretaron ese nombramiento como una representación de Cambio Radical en el Ejecutivo, varios senadores han salido a decir que el nuevo funcionario es cercano a Germán Vargas, uno de los jefes naturales del partido, y que su nombre no tuvo el aval de la bancada en Senado.

Por ello, Ruiz solamente tiene el reconocimiento de la mayoría de la bancada de la Cámara de Representantes, con la cual tiene previsto un encuentro este miércoles, a las 9 a.m. Será el primero que tendrá el nuevo ministro de Salud con Cambio Radical.

Sin embargo, a este médico todavía le falta granjearse el apoyo de los senadores, entre los cuales no cayó nada bien su designación.



EL TIEMPO supo que desde el pasado viernes, cuando se anunció su nombre, los comentarios han sido bastante escasos entre los senadores. Al parecer, un par de ellos han mencionado que Ruiz es un ministro del partido, pero sus colegas han guardado silencio sobre el tema.

Fernando Ruiz, nuevo Ministro de Salud. Foto: Presidencia

El asunto es que ahora se viene otra decisión que podría impactar la gobernabilidad del presidente Iván Duque y es si Cambio Radical se declarará partido de gobierno o seguirá en la independencia, como ha sido hasta el momento.



Lo primero es que, según el Estatuto de la Oposición, un partido político no necesariamente debe declararse de gobierno por tener una representación en el Ejecutivo, como sucedería en este caso.



Para ello, la norma prevé algunas limitantes como, por ejemplo, que la persona que ejerza "cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno" estando en un partido declarado independiente no podrá haber sido directivo ni candidato ni elegido a corporaciones públicas como el Congreso a nombre de esa colectividad.



Esta restricción cobija los últimos doce meses antes del nombramiento.



En este caso, algunos sectores en Cambio Radical le dijeron a este diario que Ruiz no parece estar dentro de estas restricciones, por lo que podría ser Ministro de Salud y el partido mantenerse en la oposición.

Expectativa por otros ministerios

Para otros congresistas de esta colectividad hay otro factor que sería determinante para tomar esa decisión: ¿Habrá más ministerios para Cambio Radical?



​La idea que manifestaron algunos sectores es que el partido tendría dos ministerios y, hasta el momento, solamente se ha dado el nombramiento del médico Ruiz, un hombre cercano a Vargas, en el de Salud. Es decir que habría chance para estar en otro.



​Al parecer la expectativa estaría centrada en el Ministerio de Minas, en el cual habría un relevo en marzo próximo y cuyo cupo, según se especula en los mentideros políticos, sería para un representante de la familia Char, el otro pilar de Cambio Radical.



Muchos creen que es mejor esperar esta modificación en el gabinete, si es que se da, para tomar la decisión de si se declaran de gobierno o siguen en la independencia. Sin embargo, el tema no parece trasnochar, por ahora, a la bancada.



