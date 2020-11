Cambio Radical: 'Nos sentimos muy cómodos como partido independiente'

Este fin de semana se realizó la convención virtual del Partido Cambio Radical, en la que fue elegido Germán Córdoba como director en propiedad de la colectividad.



Córdoba habló con EL TIEMPO sobre lo que es la apuesta del partido, sobre el papel de Germán Vargas Lleras y sobre los rumores de división en esa organización política.

¿Qué balance hace de la convención de su partido realizada el fin de semana?

Fue un balance muy positivo. Si bien no es lo mismo hacer una convención presencial que virtual, eso es una lástima, pero esa es la realidad tan dura que nos está tocando vivir. El balance es positivo, no creímos que fuera a haber una participación tan amplia, tan generosa. Hubo una participación muy entusiasta tanto en el Zoom como en Facebook y en las demás redes sociales del partido. En una época tan difícil uno creería que iba a haber más quejas y reclamos, pero la gente con muchas ganas de trabajar.



¿De cara al Gobierno Nacional qué posición va a tomar el partido para lo que resta del año y para el que viene?

El partido se siente muy cómodo en la independencia. Nosotros hemos dicho que hay algunos proyectos, unas iniciativas y algunos temas que merecen ser apoyados por qué, más allá de los intereses electorales y del futuro político, lo que importa es el país. Nosotros somos un partido profundamente institucional y hay algunos momentos en los que es necesario rodear el gobierno y rodear a las instituciones. Pero también hay iniciativas que no nos convencen y preferimos no acompañarlas y así lo hemos hecho. Entonces nosotros en la independencia nos sentimos muy cómodos, nos parece que un partido deliberante como el nuestro permite tomar decisiones con mucha más argumentación, con mucho más criterio.



¿Pero se pueden declarar ustedes en independencia cuando el Ministerio de Salud les corresponde y cuando la ministra Karen Abudinen, de las TIC, es muy cercana a los Char?

Digamos que son personas que en algún momento han sido cercanas al partido. Es innegable que el ministro de Salud, el doctor Ruiz, estuvo trabajando en la propuesta de salud del partido en la campaña electoral y fue uno de los asesores de Germán Vargas en su propuesta de salud, entonces eso lo acercó. A Karen Abudinen también la conocemos porque hizo parte de administraciones muy exitosas en Barranquilla. Pero ellos nunca han ejercido una militancia en el partido ni un liderazgo político y fueron decisiones del señor Presidente, pero en ningún caso son decisiones que comprometen políticamente al partido.



¿De cara al 2022, que está mirando su partido?

Hoy en medio de la crisis por la pandemia se exige que los liderazgos, sobre todo los partidos, estemos trabajando en la búsqueda de soluciones. Hoy se viven profundas angustias, hoy hay que buscar una solución para la reactivación económica, hay que buscar una solución al tema de la salud, hay que ver cómo hacemos para que los colombianos salgan de las afugias que están viviendo. No es el momento para hacer cálculos electorales, ni hablar de candidaturas. El partido es consciente de eso y hoy en lo que estamos es en buscar soluciones y en ver cómo sacamos este país adelante.



¿Y en eso de la búsqueda de soluciones que está proponiendo su partido?

El partido ha presentado muchos proyectos de ley, proyectos de ley trascendentales. Por eso presentamos por tercera vez la reforma de la salud, porque nosotros creemos que es urgente, urgente reformar el sistema de salud colombiano. El nuestro es un proyecto muy avanzado, con profundo carácter social, que busca que la salud sea mucho más eficiente. Ésa hoy es una obsesión de este partido



¿Qué papel juega hoy Germán Vargas en el partido?

Él es un líder natural dentro del partido. Él con su fundación nos da un apoyo fundamental en materia temática. Él por su gran conocimiento y experiencia es permanentemente consultado por nosotros y participa en varias reuniones de bancada que requieren tomar decisiones de fondo. Él no participa en el día día ni en las cosas pequeñas de trámite del partido, pero sí es consultado en los temas de fondo



En el partido hay dos tendencias claras, la que lidera Germán Vargas y la que lideran los Char. ¿Se está tensionando su partido?

No, esas esa es una leyenda urbana que siempre la he escuchado pero que nunca la he visto. Si usted ve en las decisiones del partido, el partido siempre está unido. Por supuesto que hay diferencias, que hay matices, hay componentes regionales y eso es muy bueno para el partido. Este es un partido donde se respeta el pensamiento diferente de sus miembros, pero al final se toman decisiones unidos, en bancada y sin divisiones.



¿Y Vargas Lleras y el jefe del Clan de los Char participaron en la Convención?

En la convención estuvo Germán Vargas presente y participó, y el señor Fuad Char entregó un saludo como miembro del comité central que es. Yo nunca he visto esa división que tanto se pregona.



