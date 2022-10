Cambio Radical se declaró partido independiente, pero sus posturas frente a las propuestas impulsadas por el Pacto Histórico han sido de oposición. Incluso más que los partidos Centro Democrático y La Liga de Gobernantes Anticorrupción, que son los que se han declarado como tal.



En el debate de la Cámara de Representantes que se desarrolló ayer para debatir el Acuerdo de Escazú, que resultó aprobado, la senadora Adriana Carolina Arbelaez propuso una votación para aplazar el proyecto; Miguel Polo Polo, del partido Centro Democrático, se unió a esa petición que luego no fue aprobada.



Más adelante en el debate, Cambio Radical, Centro Democrático y la Liga Anticorrupción se salieron del reciento para demostrar su inconformidad frente al proyecto. Lo mismo que hicieron en la discusión de la reforma tributaria.



La iniciativa fue impulsada por Adriana Carolina Arbelaez como vocera de Cambio Radical, demostrando así la importancia del partido en la oposición al Gobierno Petro.



Decisiones que ha aprobado el líder del partido, Germán Vargas Lleras, en su cuenta de Twitter.



"Muy coherente la bancada de @PCambioRadical hoy en comisiones económicas. No a la reforma tributaria", se lee en su cuenta, refriendo a la actitud del partido al oponerse a la reforma.

Sumado a las posturas anteriores, este partido no votó por Carlos Hernán Rodríguez, el candidato a la Contraloría que se decía era el que representaba al Gobierno en esa entidad.



Germán Córdoba, el actual director del partido, mencionó que "siendo coherentes con los valores e ideología que nos moviliza como organización política, en Cambio Radical hemos decidido tomar distancia del actual gobierno. Vamos a apoyar los proyectos que consideremos realmente constructivos para el país; pero, así mismo, mantendremos una postura crítica ante las iniciativas del ejecutivo que no aporten al desarrollo y equidad de Colombia”.



Definiendo así que pese a que se denominaron partido independiente, tiene una función de oposición en el gobierno Petro.



