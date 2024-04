Cambio Radial demandó al Gobierno por intervención a Sanitas

Comenzaron las demandas al Gobierno Nacional por la intervención a la EPS Sanitas, que se hizo el martes de la semana anterior.

Este 9 de abril el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, radicó una demanda ante el Consejo de Estado por esa intervención que consideran irregular.

Según la colectividad que dirige el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, allí hubo una vulneración a la reserva de ley en materia de procedimiento, falsa motivación, desviación de poder, vulneración a la confianza legítima y al debido proceso, extralimitación de la discrecionalidad, configuración de arbitrariedad, ausencia de expediente y pruebas.

“Como colectividad no podíamos ser ajenos frente a la grave situación que desde ya propició el gobierno del presidente Petro en relación a la intervención de las EPS como retaliación al hundimiento de su reforma a la Salud en el Congreso. Como partido de oposición estamos tomando cartas en el asunto, no podemos dejar que se imponga, a las malas, el modelo de estatización del sistema en donde está en grave peligro la atención en salud de millones de colombianos. No permitiremos que se siga actuando con este nivel de arbitrariedad y se pase por encima de la separación de poderes en perjuicio de los ciudadanos”, afirmó Córdoba.

El partido argumentó los siguientes cargos para elevar la demanda ante el alto tribunal: vulneración a la reserva de ley en materia de procedimiento, falsa motivación, falta de motivación, desviación de poder, vulneración a la confianza legítima, vulneración del principio de proporcionalidad, vulneración al principio de culpabilidad, inconvencionalidad por vulneración al plazo razonable, extralimitación de la discrecionalidad, configuración de arbitrariedad, ausencia de expediente, entre otros.

La colectividad habla, también, de "graves inconsistencias y hechos que se presentaron por parte del Gobierno con respecto a la intervención de EPS Sanitas y que evidencian las motivaciones políticas de tomarse esta entidad de manera arbitraria".

Por ejemplo, señala que hay desviación de poder derivada del hundimiento de la reforma a la salud, "una falsa motivación, justificada en que en agosto de 2023 la Superintendencia de Salud renovó la autorización de EPS Sanitas por 5 años, sin embargo, en menos de 8 meses señaló que incumplía la Ley y no tenía patrimonio para existir".

Las intervenciones se dieron en el momento en el que el presidente Petro supo que no tenía cómo detener el archivo de la reforma en la Comisión Séptima del Senado

"Así las cosas, desde Cambio Radical se espera que, como debe ser el correcto funcionamiento de la Rama Judicial, el Consejo de Estado pueda emitir un concepto favorable y deje sin piso la resolución de intervención de esta EPS que atiende casi 6 millones de colombianos, garantice un debido proceso y haga respetar la institucionalidad y la voluntad de los ciudadanos que no quieren la estatización del sistema de salud", agregan desde la colectividad.

Desde el partido, también, han calificado la intervención de Sanitas, así como la de la Nueva EPS, como un revanchismo del Gobierno por el hundimiento de la reforma de la saluda en la Comisión VII del Senado.

Así lo expresó el senador David Luna en entrevista con este diario: "Esto se nota especialmente al ver que ninguna de las intervenciones cumplió con el debido proceso. Las intervenciones se dieron en el momento en el que el presidente Petro supo que no tenía cómo detener el archivo de la reforma en la Comisión Séptima del Senado. ¿Casualidad? No, puro revanchismo".

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA